阮昭雄獲跨黨派相挺 林昶佐：明年到立院不想看到賴士葆

2019-10-08 21:32

〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨今晚在花木市場3樓，幫北市文山、南中正立委候選人阮昭雄舉行國政發表座談會，跨黨派議員都出席支持。無黨籍立委林昶佐更直呼，明年到立院不想看到賴士葆。

今晚活動現場除有許多綠營議員到場支持，無黨籍立委林昶佐及議員李慶元、時代力量議員林穎孟、社民黨議員苗博雅也一同出席活動為阮昭雄拉票。李慶元表示，他今天來支持阮昭雄是要投桃報李，很多民進黨的議員、主委都曾幫助過他。他也希望加速捷運南環線通車，這是蔡英文過去積極推動，預計後年就會動工，希望阮昭雄當選後南環線能一步到位。李慶元也批評賴士葆，做了19年卻是幽靈戶籍，沒人知道住在哪裡，他認為文山區需要改變、換人當立委，不能讓幽靈立委繼續下去。

苗博雅也表示，從她有記憶以來，文山立委就是國民黨，一直希望能有政黨輪替，今年她終於看到希望。她解釋，過去小英因為改革造成民調下降，但今年小英展現堅定抗中保台態度，讓更多年輕人願意關心政治、選舉。苗表示，雖然她不是民進黨，但大家抗中保台的意識都是相同的。

林昶佐說，今天大家一起同台挺阮，就是希望能改變。若能一次把國民黨消滅當然好，但如果不行，要先將賴士葆這種人幹掉。他也幽默表示，阮昭雄的任務很重要，「我明年不想再看到賴士葆。」他也說，現在很多人不敢與韓國瑜站台，賴士葆卻一直支持，韓國瑜還會繼續秀下限，「投給賴士葆就是韓粉！」

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