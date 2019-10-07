韓、吳將合體 國民黨要推十大「倒行逆施」下架民進黨

2019-10-07 20:22

［記者陳賢義／台東報導］國民黨副主席兼秘書長曾永權今抵東主持「韓國瑜競選2020總統台東縣工作會報」，談及韓國瑜與吳敦義將在國慶連假後合影全台走透透，指稱國民黨將順勢提出十大「倒行逆施」施政，讓全國人民得做出公正批判，下架民進黨政府，還給「中華民國」繁榮富強；至於前台東縣長黃健庭公開力挺郭台銘後動向，曾則低調帶過，僅強調黃健庭是國民黨菁英，希望黃健庭能和大家一起努力。

曾永權表示，國民黨這次的競選主軸，就是總統和立委聯合競選，抵東目的是要把黨務輔選系統和地方組織系統，以及運作多時的韓辦加以整合，讓整個競選總部更為紮實，進而提升戰力；國民黨在22個縣市都已佈局完成，要進入橫向聯繫，所以來到台東與擔任競選總部主任委員的台東縣長饒慶鈴，及台東縣黨部主委吳秀華、台東立委提名人張志明等人進行會報，希望張能高票當選，韓國瑜在台東也能拿到高票，票數極大化，對台東選情充滿信心

至於韓吳兩人合體走透透，曾永權則強調現有規劃百日輔選計畫向前推動，也就是韓與吳在國慶連假後，前往各縣市依既定計畫向前推進，對於執政3年多的民進黨政府會推出十大「道行逆失」的施政，讓全國人民做出公正批判，希望能「下架」民進黨政府，還給國家「中華民國」繁榮富強。

另有關黃健庭動向，曾則表示黃健庭是五顆星的縣長，不僅受到台東縣民的喜愛，也受到全國民眾的推崇，是國民黨的菁英，希望黃健庭還能留在國民黨與大家一起努力。

張志明則表示，與黃健庭多次聯繫，黃健庭一定會力挺國民黨候選人，且以國民黨勝選做考量。

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