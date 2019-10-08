接見帛琉國務部長 蔡總統：台帛關係一天比一天緊密

2019-10-08 19:07

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日下午接見帛琉共和國國務部長馬緹娜，說明帛琉和中華民國台灣的夥伴關係，一天比一天緊密；未來，在海洋保育、氣候變遷、再生能源等議題上，台灣會持續貢獻相關的技術和經驗給世界，與帛琉一起為更好的世界而努力。

總統致詞時表示，今年3月她訪問帛琉時，馬緹娜部長幾乎全程陪同，帶她走進社區，和長者一起編織，也體驗了帛琉的傳統文化和美食。今天很高興歡迎馬緹娜部長來參加中華民國108年國慶。

總統指出，就在前幾天，帛琉共和國也慶祝了獨立25週年國慶。國慶前，我國代表也參與了在帛琉舉行的「南島語言復振國際論壇」和「南島民族論壇執行委員會議」，活動非常成功。相信透過相互訪問、相互恭賀，以及一起舉辦重要的論壇，帛琉和中華民國台灣的夥伴關係，一天比一天緊密。

總統指出，在國際場合，我們兩國也總是做彼此「最真誠的朋友」，一起為了更好的世界而努力。她也感謝雷蒙傑索總統在剛結束的聯合國大會中，發言支持台灣參與更多國際組織，也肯定我國對「聯合國永續發展目標」（SDGs）做出的承諾。

總統也表示，台灣是太平洋的一份子，也是地球村的一份子。帛琉長期倡議的海洋保育、氣候變遷、再生能源等議題，我們有責任一起來努力，會持續貢獻相關的技術和經驗給世界。

總統提到，馬緹娜部長曾擔任「帛琉國家博物館」館長多年，接待過許多台灣學者和遊客。這一趟，馬緹娜部長將會參訪台灣不同族群、不同類型的博物館。相信文化和學術研究的交流合作，也都會是我們兩國可以持續深化的領域。

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