台美GCTF首次移師友邦 9國將聚帛琉研討南島語言

2019-09-26 12:09

〔記者呂伊萱／台北報導〕台美日共同舉辦的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）首次移師台灣以外的地點舉行，週日（29）將在太平洋友邦帛琉舉辦「南島語言復振國際論壇」。美國在台協會（AIT）今天對此表示，持續支持台灣作為負責任的全球公民，在國際社會扮演更為積極的角色。

AIT今天發布新聞稿，公開AIT與外交部、日本台灣交流協會和台灣原住民族委員會，將在9月29日於帛琉科羅州共同舉辦GCTF「南島語言復振國際論壇」。

外交部與AIT自2015年以來啟動GCTF合作，辦理公衛、婦女賦權、能源、電商等國際訓練計畫；GCTF近年擴大規模與範疇，納入打擊貪瀆與人道救援等議題，日本更自今年3月加入，瑞典也於8月共同舉辦媒體識讀工作坊。

此次的「南島語言復振國際論壇」，則是GCTF研習營首次在台灣以外的地點舉行。AIT今天說明，將邀集來自9個國家的講者和與會嘉賓，共同討論南島語言及文化的保存與復興。

AIT並強調，AIT持續致力支持台灣作為負責任的全球公民，在國際社會扮演更為積極的角色。AIT也再次引述美國副總統彭斯的發表指出，「美國始終相信，台灣力行民主是受到國際支持的模範」。美國國務卿蓬佩奥日前也表示，「台灣是民主的成功故事，可靠的夥伴，以及世界上一股良善的力量」。

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