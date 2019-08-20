相約再見！同歌共舞 毛利青年回訪阿美族哈拉灣部落大成功

2019-08-20 20:35

〔記者花孟璟／花蓮報導〕學界研究，台灣是南島語族發源地，紐西蘭北島的毛利族NgātiManu部落發起「Hawaiki Nui尋根計畫」（Hawaiki毛利語意為古老的家園），繼去年暑假首度來台，今年二訪玉里鎮哈拉灣部落參與豐年祭並停留2天，今天臨別前舉辦成果發表會！

毛利族部落領袖Arapeta Hamilton有感而發，他說，來台灣「就是回家」，這幾天看到阿美族的孩子、毛利族的孩子不分彼此，一起跳傳統舞步及歌謠的畫面，促成彼此瞭解，他心中熱血澎湃，喜悅的眼淚在眼眶打轉，尋根計畫把大家都連結在一起了，「哈拉灣的孩子就像我們自己的孩子一樣」。

他稱讚哈拉灣的年輕人懂得尊重長輩，希望毛利的年輕人也能多學習，並以毛利諺語「With good health, We will meet again」（保持健康，我們會再見面），約定「部落永遠歡迎你們」。

毛利族NgātiManu部落在紐西蘭北島，部落領袖Arapeta Hamilton率參訪團16人，14日起來台進行11天的文化尋根之旅，特別「回家」參與花蓮Harawan哈拉灣部落本月16日至19日的豐年祭，還和阿美族人手牽手跳「Pakating」（牽小姐）儀式，第2天跟著族人到秀姑巒溪學習傳統捕魚、撒網等活動。毛利族青年也教哈拉灣青年學唱毛利歌曲、一起跳毛利族知名的HAKA戰舞。

今天是毛利青年在哈拉灣的最後一天，特舉辦成果發表會，現場台灣阿美族人與毛利人同台大跳HAKA，也播放今年2月間，哈拉灣部落10位青年前往毛利部落NgātiManu訪問的影片。雖然這次訪問相處只有短短2天，但臨別前大家仍忍不住落淚、彼此擁抱，希望家人的感情可以延續下去。

哈拉灣部落青年葉孟臻今年2月曾獲選到紐西蘭NgātiManu部落訪問。她說，很開心能夠學習到彼此的文化、舞蹈、歌謠，她覺得毛利人划戰船「禁止女生上船」，和阿美族某些祭典場合禁止女生參與，文化上有類似；毛利族女孩Trinity Nathan說，來到哈拉灣看到這裡的文化是非常驚喜的體驗，每個人都像家人一般熱情迎接，她最喜歡和族人一起牽手跳舞、心連著心的感覺。

參與的原民會副主任委員伊萬‧納威Iwan Nawi表示，在諸多語言學、考古學等研究中，台灣多被視為南島語族的起源地，遷徙範圍最南分佈到紐西蘭，紐西蘭北島Ngāti Manu毛利部族認為台灣原住民族與毛利族人有深遠的關係，是「一切開始的地方」，盼透過交流活動深化彼此在語言及文化上的連結。

紐西蘭毛利族部落訪玉里哈拉灣部落，2天如家人般的的相處，讓大家臨別前都忍不住紅了眼眶。最後的大合照還瞪大眼睛吐舌頭，展現毛利族戰舞動作。（記者花孟璟攝）

紐西蘭毛利族部落與玉里哈拉灣部落女孩手牽手跳著舞，感受家人間心意相通的感情。（記者花孟璟攝）

玉里哈拉灣部落頭目楊萬生（左）， 為毛利族部落領袖Arapeta Hamilton（右）穿戴上阿美族的服飾、頭冠，象徵雙方是兄弟關係。（記者花孟璟攝）

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