不掛旗查水表？ 韓：幾十年來沒看過這麼多國旗 別往負面想

2019-10-08 16:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕網傳高雄市政府公文要商家配合掛國旗，卻有商家剉咧等、擔心「不掛會被查水表？」；高雄市長韓國瑜今澄清只是單純行銷高雄，並強調很多市民朋友幾十年沒看過「這麼多」國旗在高雄街頭，這件事非常棒、不用再往負面想。

韓國瑜先前曾指出，因為市民朋友反映，「幾十年來」沒看見高雄街頭旗海飄揚，引發議員批判又亂說話，明明每年國慶、高雄都可見國旗，他今天回應國旗議題時相對謹慎，強調沒看過「這麼多」國旗，間接修正先前惹議說法。

針對不掛國旗會查水表的疑慮？韓國瑜說明，相關單位包括新聞局跟電影院，還有系統業者，都是希望響應慶祝中華民國的生日，高雄市基於愛國，還有整個行銷這兩個角度，讓大家、市民朋友激發愛國心，順便藉這個機會來行銷高雄市。

他認為這是非常好的一件事情，而且很多市民朋友這麼多年、幾十年下來，都沒有看過這麼多的國國旗在高雄街頭，他覺得這一件事是非常棒的，也希望大家不用再往負面想。

雙十國慶日將到，高雄街頭近期開始懸掛國旗慶祝國家生日，但網路卻流傳一張韓市府要商家配合掛國旗的公文；高市新聞局長王淺秋在議會答詢時，證實公文是新聞局所發，目的是希望一起讓高雄更熱鬧繽紛，但有商家剉咧等，擔心「不掛會不會被查水表？」

高雄市議員康裕成昨也針對此事質詢王淺秋，王答詢時承認公文是新聞局所發，但解釋因為是國家慶典，中央地方大家一起慶祝，於是發文給合作的單位，希望一起來讓高雄更熱鬧繽紛。

王今再補充，新聞局發函邀請民間機構一起響應掛國旗，是因應國家慶典，以行銷角度鼓勵大家一起讓高雄更繽紛，邀請民眾多到高雄，當然不會有強制性；而在議場質詢中也獲得康裕成肯定，還要求新聞局每年都要發文。

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