涉嫌撕毀台大連儂牆 中國遊客李紹東移送北檢訊後恐收容

2019-10-07 19:01

〔記者錢利忠／台北報導〕香港反抗極權延燒至台灣島內，各地校園成立的連儂牆卻淪池魚之殃，從中國來台自由行的男子李紹東，涉嫌毀損台灣大學校內連儂牆，台大強調將以法律訴訟追究破壞行為，今晚6點多，李男已被依毀損罪移送台北地檢署複訊，訊後不排除被移民署收容。

台大表示，今早10點45分，駐警隊接獲報案指有人撕毀第一活動中心連儂牆上的反送中海報；同時，台北市大安警分局羅斯福路派出所也接獲民眾報案，經警方確認涉案人員為中國觀光客，便帶至派出所作筆錄。

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