台藝大中生撕毀連儂牆 港生今赴警局提告

2019-10-06 11:27

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣藝術大學「連儂牆」2日凌晨遭2名中國學生撕毀，負責連儂牆的香港學生經4天的追問，發現2名中生不肯出面道歉，也無溝通誠意，今天上午到新北市板橋警分局的派出所報案，要對2名撕毀者提出告訴。

來自香港的台藝大電影系大二生張俊豪表示，校內連儂牆是支持香港反送中，而在台灣言論自由，也容許有不同意見陳述，但絕對不能破壞，結果2日凌晨4點多，竟有2名學生撕毀2根柱子與1面牆面的連儂牆海報與紙條，破壞校園言論自由。

張俊豪說，事件發生後大家都很氣憤，也立即把聲援香港的海報與紙條再貼回去，也透過學校追查，現場許多監視器拍到撕毀畫面，學校國際處跟學務處也成功找到2名中生，但2人不願出面，僅願提供書面道歉，但香港學生這邊大家希望要先溝通，先了解對方動機，最後等到4天，到昨晚上6點確定撕毀者不願面對，今上午決定赴警局提告毀損罪。

張俊豪說，連儂牆是每個人都能發表意見，甚至中生也能表達，不希望台灣言論自由被破壞，且中生破壞連儂牆行動，不只顯示香港被打壓，無形中也把暴力行為從香港移轉到台灣。

另外，台藝大連儂牆除了2日凌晨被撕毀，到了2日下午3點半，還有另外的中生用空白便條紙覆蓋他人的海報，張俊豪說目前暫不追究，但強調，言論自由並非如此操作，貼空白也是種打壓，也不尊重同學，在台灣這個國家裡不被允許，嚴重違反言論自由的原則。

台藝大主任秘書蔡明吟則說，校規對於海報張貼與管理有規範，已針對撕毀連儂牆的中國學生祭出校規懲處，已在上簽，但曾找出手覆蓋連儂牆的中生，與港生、學生會等召開協調會，中生願意書面與口頭道歉，但港生希望錄影，雙方才協調破局；強調學校尊重言論自由，也不能違反校規，但希望營造校園寧靜與安全。

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