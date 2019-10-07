台大連儂牆遭中客破壞 學生會報警送辦

2019-10-07 13:50

〔記者吳柏軒／台北報導〕香港反抗極權延燒至台灣島內，各地校園成立的連儂牆卻淪池魚之殃，台灣大學校內連儂牆今上午再度遭到中國觀光客破壞，該牆由台大學生會設置，當下已將囂張中客攔下並報警處理，強調將會以法律訴訟追究破壞行為，絕不息事寧人。

台大校方表示，今天上午10點45分本校駐警隊接獲報案，有人撕毀第一活動中心連儂牆上的反送中海報；同時，大安分局羅斯福路派出所接獲民眾報案，遂派員到場處理。經警方確認該涉案人員為中國觀光客，遂將其帶至派出所作筆錄。本校學生會會長亦趕到現場，並前往警局。本校尊重言論自由、依法行政，因涉案人員為校外人士，依法委請警方處理，現由大安分局搜證偵辦中。

台大校方說，非常重視此議題，管中閔校長也很關心，除加強校安通報工作，駐警隊和活動中心也早已共同加強連儂牆的巡查，同時亦非常關切港生及中生的狀況，將加強維護校區安寧勤務，並保障學生的安全。

台大學生會表示，今上午10點45分在校內第一學生活動中心，由學生會設置的連儂牆，遭到2名中國觀光客破壞，中客將海報紙張撕毀，本來想攜帶逃離現場，幸好目擊同學將整段破壞過程錄影，並協助校方報警處理。

透過影片看見破壞台大連儂牆的中客男子，十分囂張地把海報一張張撕毀，還抱在手上企圖帶走，整個過程不到1分鐘，完全不尊重；

台大學生會表示，該連儂牆空間是由學生會借用，並與校內同學一同展設，已確認將對破壞的中國遊客採取法律訴訟，追究其行為，絕不息訟寧人，目前該中客已經送辦，而遭到撕毀的相關海報則暫留警察局以利檢察單位後續偵辦。（14︰20增台大說法）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法