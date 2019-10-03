中客中生破壞連儂牆 陸委會：依法查處

2019-10-03 20:09

〔記者鍾麗華／台北報導〕自義守大學連儂牆被撕後，接連多所學校發生中港生衝突，以及連儂牆遭中生或中客破壞，移民署昨宣布，拆連儂牆就管制禁止入境。陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會表示，台灣是法治社會，不允許暴力行為，主管機關均會依法查處。

邱垂正表示，依據「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」及「大陸地區人民來台就讀專科以上學校辦法」規定，中國大陸人民來台就學，如果有違反善良風俗，或經主管機關、中央目的事業主管機關認定，對台政治社會經濟有不利影響或從事違背對等尊嚴不當行為，違反其他法令規定等情形，主管機關均會依法查處，其申請來台的案件得不予許可，已許可者，得撤銷或廢止其許可。

邱垂正指出，對於近期陸生、陸客在台毆人、連續拆毀連儂牆，這些行為如涉及違反相關法令規定，未來恐會面臨無法繼續來台、無法就學的問題，希望陸客來台觀光、陸生來台就學，都可以感受台灣自由、民主、多元的環境，這是台灣與中國大陸不同所在。對不同的言論內容，應該要包容、尊重態度，不應有拆牆或暴力打人的違法行為。

申請來台網路簽證頁面新增多項欄目，職業欄須增填任職單位跟職稱，被問到是否代表台灣有意加強限縮香港警方、公務員來台？邱垂正表示，經了解，內政部移民署在9月下旬實施例行性資訊系統檢討更新，同時也針對東南亞國家人民來台觀光，先行上網申辦簽證等各種系統，進行全面更新，並非針對特定對象管制。政府歡迎香港居民來台立場不變，也會持續檢討相關的法規跟措施，如這項措施有帶來不方便，政府也會持續檢討更新。

至於香港機場海關傳出將部分型號的頭盔及面罩等列作「戰略物資」，上月起加強檢查赴港客機的乘客行李，特別要全面檢查所有台灣赴港的乘客行李。對此，邱垂正強調，港府至今未將頭盔、面罩列為公告禁止攜帶入境物品，由於最近情勢緊張、複雜，提醒民眾赴港仍然應該留意相關的資訊，避免大量攜帶相關的物品，以免遭到無謂的困擾。

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