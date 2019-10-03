移民署︰中生拆連儂牆 就禁止入境

2019-10-03

〔記者林曉雲、涂鉅旻、吳柏軒／綜合報導〕中山、清華、義守、東吳、文化等大學連續發生中國學生阻撓香港學生表達支持「反送中」運動意見，甚至破壞「連儂牆」，造成港生受傷等衝突。教育部長潘文忠昨天在立法院教委會答詢時，首度發出警訊指出，反送中衝突升高，背後恐有不同政治干預，除要求以各校校規處理，並提供受害學生法律扶助，教育部也已成立應變小組，且和陸委會、法務部、內政部等跨部會合作因應。

教育部要求校方 須維護受害學生權益

民進黨立委王定宇昨在立院外交及國防委員會質詢，若有拆「連儂牆」，甚至違規、違法者，是否出境後就無法再入境？移民署長邱豐光答詢表示，只要有違規違法，就不會讓他們再入境。他隨後表示，聯審會都會就這些案例審查，「我想聯審會不會同意讓他進來」。

立委吳思瑤昨天質詢時，要求教育部化被動為主動，積極處理反送中衝突事件，比照澳洲政府全面防範中國滲透，提議成立跨部會因應小組，以及跟進加拿大將政治性霸凌納入規範的作法，也要求潘文忠到義守、文化等校，貼上「教育部長支持香港自由民主」的便利貼。

潘文忠答詢表示，他還沒看過任何一所大學的連儂牆，但有在「臉書」表達支持，且和二十多所大學校長直接對話，中客破壞中山大學連儂牆，中山大學迅速處理就是教育部的要求。一般校園衝突是以校規處理，但針對近日發生的中生和港生衝突，教部要求學校須主動提供受害學生報警和提告權益的法律扶助。

針對港警近距離對一名高中生開槍，成為香港反送中三個多月來首顆貫穿人民的子彈，在台港生與畢業生籌組的「香港邊城青年」昨痛批，港警以實彈對付示威者，還對一名高二生近距離開槍，子彈貫穿左邊肺部，此舉「與謀殺無異！」並舉法國前總統密特朗在一九八九年六四天安門事件後所說：「用搶指向自己少年的政權，是沒有未來的。」但不願六四重臨，籲港府立即回應五大訴求。

日前發起九二九台港大遊行的台灣公民陣線、台灣青年民主協會、台灣學生聯合會等，昨也與香港邊城青年同路，痛批極權政府以子彈對準爭取民主的年輕人胸膛開槍，對此感到憤怒與遺憾，也舉歌手何韻詩來台遭潑漆後仍不畏威脅與恐懼，直言：「暴力不能中止人們追求自由、民主的渴望！」

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