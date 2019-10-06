反送中》成功大學連儂牆挺港海報遭撕毀 7旬翁送辦

2019-10-06 17:26

〔記者王俊忠／台南報導〕國立成功大學台南市光復校區外的圍牆設置連儂牆，昨天被發現部分撐香港的海報遭人撕毀，轄區警方獲報、調閱附近路口監視器追查，今天清晨查獲1名70多歲的老翁到案說明。老翁常到成大運動，聲稱是因為海報黑、白色很難看，才撕毀海報，警方訊送依毀損罪嫌函送台南地檢署偵辦。

據了解，這名老翁於昨天經過成大光復校區外的人行道，看到連儂牆上貼著許多挺、撐香港的海報，就動手撕毀7、8張海報，老翁運動完後，再次路過連儂牆又撕毀牆上7、8張海報，老翁把撕毀的海報直接丟棄在人行道上花盆後就離去，警方並未扣到遭丟棄的海報。

警方於昨天傍晚6點許接到成大學生報案指有人破壞連儂牆上海報，隨即調閱路口監視器追查，於今天清晨7點循線通知涉案男子到案說明，70多歲的老翁坦認撕毀海報行為、並稱是平日常到成大運動，覺得黑、白色的海報貼在紅色磚牆上很難看，才撕毀海報。因為不是現行犯，警方訊後依毀損罪嫌函送檢方偵辦。

根據維基百科網站表示，香港的連儂牆指的是2014年雨傘革命和2019年反對逃犯條例修訂草案運動期間所產生的粘貼標語訊息等民主拼接牆。2014年雨傘革命期間，連儂牆首次出現在金鐘夏慤道香港政府總部，並被視作當時金鐘「佔領區」的主要地標，是一個要求特首選舉民主化的集體重大雨傘運動藝術作品。

2019年6月，香港政府總部再次出現連儂牆，以反映市民對反對《逃犯條例》修訂的心聲和對示威者的支持。其後，香港各區居民自發於當區開設連儂牆，以鼓勵市民為香港打氣及表達對政府於《逃犯條例》修訂過程中處事手法的不滿。至此，連儂牆不再侷限於金鐘一帶，而成為普遍覆蓋全港18區的社區性民主牆。

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