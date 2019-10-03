找到了！清大連儂牆遭撕毀 兇手是該校中國交換女學生

2019-10-03 12:17

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕清大學生會在校園設置兩座連儂牆，上月30日中午遭1名撐傘女子撕毀海報，經學生會報警，新竹市警方發現是清大的中國交換生劉女所為，經教官協助聯繫劉女到案，劉女聲稱因立場不同，認為連儂牆上所張貼支持反送中海報及標語過於偏激，所以才會憤而撕毀，至於撕毀的海報及標語已經丟到垃圾桶。全案依毀損罪嫌函送新竹檢方偵辦。

清華大學學生會指出，學生會於小吃部野台旁海報牆設立的連儂牆，於9月30日中午12點55分遭不明人士撕毀，經調閱監視器，確認是人為蓄意破壞，學生會嚴厲譴責撕牆的行為，學生會長已至警局報案並提告。

清大學生會聲明指出，台灣為多元開放的國家，應要尊重包容不同聲音，連儂牆為集體表意支持自由場域，「每個留言承載我們對於生長的土地、生活的方式的願景」，邀請大家守護這塊土地難能可貴的自由與民主。

聲明也表示，若對撕牆，有人感到憤怒，或者來不及寫上，將再次用言論自由填滿連儂牆，以具體行動支持，為香港爭取真民主盡份心力。

警方接獲報案，調閱現場及沿線監視器畫面，鎖定涉嫌人為1名手撐粉紅色雨傘女子，該女犯案後進入清華大學旺宏館清大圖書館內，鎖定為清大中國交換生劉女。全案依毀損罪嫌函送新竹檢方偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法