傻眼！新北警搗破「愛情詐團」 美美直播主真相是「刺青大老粗」

警方將直播主白白逮捕，她供稱不知情。（記者徐聖倫翻攝）

2024/11/15 17:48

〔記者徐聖倫／新北報導〕本以為與美美直播主聊天，真相竟是刺青大老粗！新北市刑警大隊破獲「愛情詐騙」集團，詐團與正妹、型男直播主簽約，利用他們的名義在交友軟體上釣魚，利用曖昧話術不斷欺騙被害人「抖內」點數，詐團再洗成現金。警方於新北市三重，逮回以28歲陳姓男子為首的詐團成員共20人，依組織、詐欺等罪嫌送辦。

新北市刑大透過165專線找到1名住在台北市的被害人，他去年底透過網路交友軟體，認識了1名美女直播主，2人每天噓寒問暖，直播主不斷創造曖昧氛圍，讓被害人上鉤。男子前後透過「PIPO Live」平台抖內點數，遭騙45萬元。

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男子報案後，警方組織專案小組調查，至上月一共有5人報案，4男1女共遭騙200多萬元，其中最高的詐騙金額高達100萬元。警方說，該集團與美女、型男簽「直播主」契約，用他們的名義註冊交友軟體，集團成員代為與目標聊天搞曖昧，進而吸引目標上直播平台抖內點數，得到分潤後再洗成現金。

新北市刑大經過長期蒐證，確認詐團據點，昨持搜索票前往三重區三和路某商辦大樓逮人，順利逮回以陳男為首的詐團成員共13男7女，包含1名藝名為「白白」的直播主，並扣回電腦主機30台、直播主契約書等多項證物。

陳男否認犯案，辯稱是合法生意，而直播主白白則供稱對詐騙不知情，他們只是靠直播賺錢。警詢後，依組織、詐欺等罪嫌，將陳男等20人移送法辦，後續將再約談5名直播主到案說明。警方粗估，遭陳男詐騙的受害者最少破百人，不法所得恐破千萬，呼籲被害人踴躍報案，切勿姑息。

警方搗破詐團辦公室，發現代直播主聊天的都是刺青大老粗。（記者徐聖倫翻攝）

陳男與其黨羽遭警方法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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