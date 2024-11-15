縱火害2命許濸雄逃死 死者父親：凶手曾說「等他出獄後要殺我們全家」

死者父親在宣判後發表聲明。（記者羅欣貞攝）

2024/11/15 17:52

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屏東首件國民法官案宣判 刺青店2死縱火凶嫌一審無期徒刑、死者家屬認太輕

〔記者羅欣貞／屏東報導〕去年10月29日屏東市民享路刺青店遭縱火，造成黃姓老闆夫妻雙亡，屏東地院今天（15日）下午4點宣判，法官依殺人罪判許濸雄無期徒刑、褫奪公權終身；黃男的父親自到庭聽判，認為判太輕，且許男曾說，「等他出獄後要殺我們全家，我們擔心害怕這個喪盡天良的殺人魔出來之後，我們要過著恐懼的生活」。

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黃父在聆聽宣判之後表示，「我們的要求是可以判死刑，可是就是不如預期，雖然是判無期徒刑，但一般民眾或許不知道何謂無期徒刑，刑期是25年就可以假釋，也就是說，許濸雄現在19歲，25年後他才44歲，就可以申請假釋出獄了，在審理期間問到的，許在羈押時會客的錄音檔就說，等他出獄後要殺我們全家，要殺光出庭作證的人，我們擔心害怕這個喪盡天良的殺人魔出來之後，我們要過著恐懼的生活。」。

黃父說，這一年來，很漫長很煎熬，很感謝屏東地檢署的檢察長、主任檢察官、檢察官等人的用心協助，也謝謝陪同的2名律師，犯保協會的人員，大家辛苦了，會再跟律師商討之後，再決定要不要上訴。這次2條人命，他（指許男）在過程中表現的都是一直想要報復，只要他不高興他就會報復就要想誰死，這個人應該要判死刑，這樣太輕了，就是現在的司法大概就是這樣，「我們也會盡最大的努力」。

去年19歲凶嫌許濸雄到屏東市民享路刺青店刺青，因不滿30歲的黃姓老闆要求其排隊，一直賴在店內多日，黃姓老闆疑似驅趕他離開，引起許嫌心有不甘，去年10月29日清晨4點多拿汽油到店裡潑灑縱火，造成黃姓老闆及其28歲太太傷重死亡，屏東地檢署今年3月依殺人罪、公共危險罪提起公訴。

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