為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    屏東首件國民法官案宣判 刺青店2死縱火凶嫌一審無期徒刑、死者家屬認太輕

    火燒後的刺青店，大門口用鐵板圍起來。（資料照）

    火燒後的刺青店，大門口用鐵板圍起來。（資料照）

    2024/11/15 17:25

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕去年（2023年）10月29日屏東市民享路刺青店遭19歲男子許濸雄潑汽油縱火，造成黃姓老闆夫妻雙亡，屏東地檢今年3月將許嫌依殺人、縱火罪嫌起訴，移屏東地方法院審理；本月（11月）並成為屏東縣第一件實質進入國民法官審理的案件，歷經4天審理後，今天（15日）下午4點宣判，法官依殺人罪判處許男無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。黃父親自到庭聽宣判，認為判太輕。

    去年19歲凶嫌許濸雄到屏東市民享路刺青店刺青，因不滿30歲的黃姓老闆要求其排隊，一直賴在店內多日，黃姓老闆疑似驅趕他離開，引起許嫌心有不甘，10月29日清晨4點多拿汽油到店裡潑灑縱火，造成黃姓老闆及其28歲太太傷重死亡，屏東地檢署偵辦時許嫌避重就輕，並意圖以精神疾病來避罪，經過羈押4個月後，今年3月被依殺人罪、公共危險罪嫌起訴並移審屏東地方法院。

    黃姓死者父親在3月凶嫌被起訴時曾經表示，兒子及媳婦很努力、很和善，有很好的前途，卻這樣被毀了，每次想到兒子、媳婦慘死，心中就相當難過，凶嫌的律師雖然想以精神病來脫罪，盼以5百萬元和解，但是他不願答應，希望法官能夠還其公道，2條人命就因為縱火沒了，應該要判死刑，要明查不能輕判。今天（15）黃父聽到宣判後表示，判太輕，不如預期，期待判死。

    屏東首件國民法官審理案今天宣判。（記者羅欣貞攝）

    屏東首件國民法官審理案今天宣判。（記者羅欣貞攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    刺青店縱火夫妻枉死 家屬陳情殺人償命
    2023/11/08 05:30

    刺青店縱火夫妻枉死 家屬陳情殺人償命
    屏東刺青店縱火影像曝光》常賴刺青店遭勸離報復 縱火男收押
    2023/10/31 05:30

    屏東刺青店縱火影像曝光》常賴刺青店遭勸離報復 縱火男收押
    impression

    四大酬賓方案 強檔超值精選 大同3C黃金酬賓月 年終犒賞大方送
    刺青店縱火兩死案 凶嫌起訴 家屬求判死
    2024/03/04 05:30

    刺青店縱火兩死案 凶嫌起訴 家屬求判死
    屏東刺青店縱火奪2命！嫌犯起訴 被害家屬：不能輕判
    2024/03/04 05:43

    屏東刺青店縱火奪2命！嫌犯起訴 被害家屬：不能輕判
    impression

    7800坪公園氧森 林口電梯別墅「知築蒔岳」
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播