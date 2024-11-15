屏東首件國民法官案宣判 刺青店2死縱火凶嫌一審無期徒刑、死者家屬認太輕

火燒後的刺青店，大門口用鐵板圍起來。（資料照）

2024/11/15 17:25

〔記者羅欣貞／屏東報導〕去年（2023年）10月29日屏東市民享路刺青店遭19歲男子許濸雄潑汽油縱火，造成黃姓老闆夫妻雙亡，屏東地檢今年3月將許嫌依殺人、縱火罪嫌起訴，移屏東地方法院審理；本月（11月）並成為屏東縣第一件實質進入國民法官審理的案件，歷經4天審理後，今天（15日）下午4點宣判，法官依殺人罪判處許男無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。黃父親自到庭聽宣判，認為判太輕。

去年19歲凶嫌許濸雄到屏東市民享路刺青店刺青，因不滿30歲的黃姓老闆要求其排隊，一直賴在店內多日，黃姓老闆疑似驅趕他離開，引起許嫌心有不甘，10月29日清晨4點多拿汽油到店裡潑灑縱火，造成黃姓老闆及其28歲太太傷重死亡，屏東地檢署偵辦時許嫌避重就輕，並意圖以精神疾病來避罪，經過羈押4個月後，今年3月被依殺人罪、公共危險罪嫌起訴並移審屏東地方法院。

請繼續往下閱讀...

黃姓死者父親在3月凶嫌被起訴時曾經表示，兒子及媳婦很努力、很和善，有很好的前途，卻這樣被毀了，每次想到兒子、媳婦慘死，心中就相當難過，凶嫌的律師雖然想以精神病來脫罪，盼以5百萬元和解，但是他不願答應，希望法官能夠還其公道，2條人命就因為縱火沒了，應該要判死刑，要明查不能輕判。今天（15）黃父聽到宣判後表示，判太輕，不如預期，期待判死。

屏東首件國民法官審理案今天宣判。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法