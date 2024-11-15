毒蟲拒捕撞偵防車 枋寮、湖內警連開9槍制伏

呂姓毒品通緝犯拒捕，開車衝撞偵防車。（記者陳彥廷攝）

2024/11/15 17:47

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府警察局枋寮分局與高雄市警察局湖內分局專案小組，在高雄市燕巢區埋伏查緝40歲呂姓毒品通緝犯，呂嫌開車衝撞偵防車，警方連續朝呂嫌車輛輪胎開了9槍，強勢制伏。

枋寮警分局偵查隊日前接獲情資，呂姓通緝犯因毒品案被判刑4年及2個月，為籌湊逃亡費用，持續在有地緣關係的高雄市販毒，報請橋頭地方檢察署結股吳正中檢察官指揮偵辦，與高雄市湖內分局偵查隊共組專案小組。

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經過長期跟監蒐證，日前持橋頭地方法院核發搜索票及檢察官核發拘票，到高雄燕巢呂嫌經常出沒處所埋伏，警方發現呂嫌開車出現，上前攔檢盤查，但呂嫌養的4隻猛犬壞了警方好事，不斷大聲狂吠作勢攻擊，讓呂嫌有反應時間。

警方臨危不亂，喝斥呂嫌下車」，但他加速衝撞偵防車企圖逃兔，專案小組成員對空及朝呂嫌車胎連開9槍，拉下車當場逮捕。

警方當場查扣安非他命7包33.61公克、現金1.4萬元、小客車1部，帶呂嫌到住處查扣槍身、槍管及撞針，以及海洛因2包1.16公克、大麻1包0.37公克等證物。全案訊後依涉嫌毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及妨害公務等罪嫌將呂嫌移送台灣橋頭地方檢察署偵辦，持續向上溯源。

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警方查扣毒品、槍枝零組件等證物。（警方提供）

呂姓毒品通緝犯拒捕，開車衝撞偵防車。（警方提供）

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