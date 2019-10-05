馬英九稱重回九二共識有助兩岸 鄉民酸：感謝台獨教父開示

2019-10-05 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕馬英九基金會今日舉辦「哪來的芒果乾？」國安問題研討會，前總統馬英九致詞時，批評總統蔡英文操弄「芒果乾」（亡國感），並認為民進黨政府「聯美抗中」無益兩岸關係，應回到「九二共識」。此言一出，便引起鄉民在批踢踢實業坊（PTT）熱議，更是有鄉民酸「感謝台獨教父開示」。

馬英九在研討會上表示，蔡英文政府不接受「九二共識」，使「聯美抗中」成為民進黨政府唯一選項。馬英九更用「FBI」（friendly but inconsequential，友好但缺實效）描述現在台美關係「口惠而實不至」。

而相關新聞被轉載到批踢踢八卦版之後，鄉民們紛紛開罵，批評馬英九「果然是中共代理人，習近平御用情報探子」、「比較帥的柯文哲」、「九二根本沒共識」，還有鄉民問馬英九是不是「宿醉沒醒？」但也有網友說「感謝馬宗痛再次幫小英助攻，韓粉崩潰」。

甚至有鄉民酸「感謝台獨教父開示」，將馬英九以前執政時被鄉民取的封號拿來嘲諷，留言說「不虧是台獨教父，反過來看就對了」，更將香港日前抗爭活動作為題材，留言說「台獨教父英九、港獨教母林鄭」。

馬英九被鄉民稱為「台獨教父」，可追溯至馬英九即將卸任總統時，8年政績開始受外界檢驗。當時杜克大學與政大選研中心的一份民調顯示，2008年至2015年，台獨的支持度明顯上升，更是讓前台大新聞所教授彭文正表示「馬英九是推動台獨最大的推手」，批踢踢鄉民們將馬英九推上「台獨教父」之位。

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