馬英九批蔡英文不接受「九二共識」 一味「聯美抗中」

2019-10-05 10:04

〔記者施曉光／台北報導〕「馬英九基金會」今日舉辦「哪來的芒果乾－國安問題研討會」，前總統馬英九致詞時痛批蔡英文總統不接受「九二共識」，片面廢棄兩岸27年來的政治互信，走向冷對抗，又一味「聯美抗中」，把所有的籌碼都押在美國身上。

馬英九並以2016年蔡英文上任前曾發表臉書文章說，「執政無法讓人民安心，選舉到了卻經常用『恐嚇牌』、『對立牌』來激化選情，製造社會不安，以此召喚『含血、含淚、含恨』的選票，這種『無良政府』跟『黑心食品』一樣，必須被下架！」強調「這不正是蔡政府3年執政的寫照嗎？」呼籲明年就要下架蔡政府，驅散「芒果乾」，讓國家重回正確的方向，才能真正捍衛中華民國主權，找回台灣的安全與繁榮。

馬英九指出，3年多前他卸任總統時曾提醒過蔡英文，如果兩岸關係再度惡化，我國又將陷入斷交頻頻及國際空間萎縮的困境，很遺憾他所擔心的問題一一出現，如今「反中」成為執政無能的遮羞布，甚至成為整肅政敵的武器，蔡政府操弄人民的恐懼感，「芒果乾」（「亡國感」的諧音）成為網路流行語，社會瀰漫不安氣氛。

馬英九表示，蔡英文不接受「九二共識」後，兩岸關係惡化，對台灣民生經濟衝擊更大，首先是陸客大量減少，旅遊業預估今年陸客來台將減少70萬人次，觀光業損失上看1500億，200萬觀光從業人員的生計變成民進黨政府錯誤政策的祭品，為了填補陸客缺口，政府片面給予東南亞國家免證簽待遇並補貼旅費，但觀光效益卻遠不如陸客，還產生「假觀光真打工」的後遺症。

馬英九強調，兩岸關係惡化的根源，在於蔡英文不接受「九二共識」，但過去蔡英文擔任陸委會主委時是主張「各表一中」，沒有否定「九二共識，一中各表」，如今當了總統後為了選票，刻意扭曲把「九二共識」與台灣民眾反對的「一國兩制」劃上等號，藉此塑造抗中形象，來拉抬選情，將個人利益置於國家安危之上。

馬英九並批評蔡政府3年多來讓我國失去7個邦交國，蔡英文全部歸咎於中共打壓，但他過去執政時又如何能在8年任內只斷交甘比亞一國，而且2年4個月後才跟中共建交，所靠的就是「外交休兵」，蔡政府無法改善惡化的兩岸關係，恢復雙方互信，才是台灣在國際社會節節敗退的根本原因，蔡英文再不醒悟改革，未來歷史注定成為喪權辱國的「斷交總統」。

他還說，過去馬政府對外關係採取「和陸、友日、親美」的大戰略，使兩岸關係「機會極大化、威脅極小化」，蔡政府上任後卻片面向美國傾斜，「聯美抗中」成了蔡政府唯一的選項，但台美實質關係並沒有真的提升，台灣在國際上的困境也沒有改善，雖然美國有了「台灣旅行法」，但台美的交流層級未見提升，迄今沒有兩國部長級以上的官員互訪，儘管蔡政府不斷以文青式的宣傳美化對美外交成果，但實際的狀況，可以用「FBI」這個英文縮寫來描述，就是「friendly but inconsequential」（友好但缺實效），也就是「口惠而實不至」。

馬英九批評蔡政府單獨壓寶美國，讓不平衡外交的苦果，由全民承擔，雖然美國川普政府近期同意兩筆對台軍售，但蔡政府先以反中態度挑釁對岸，再花大錢向美軍購，不僅無助台海和平，更升高危機風險，難怪被人質疑是向美國繳保護費，而且蔡政府一味「聯美抗中」，把所有的籌碼都押在美國身上，不僅讓台灣失去地緣戰略優勢，更淪為大國博弈的「棋子」。

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