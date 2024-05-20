新政府上路 彰化市長呼籲縣府與中央合作谷底翻身

新政府今天上路，彰化市長林世賢呼籲，彰化縣與中央應合作藉以谷底翻身。（記者湯世名攝）

2024/05/20 11:14

〔記者湯世名／彰化報導〕賴清德總統今天宣誓就職，彰化市長林世賢指出，彰化縣薪資連4年全台墊底、人口流失速度全國第1，要走出困境，就需如同賴清德總統曾說「均衡台灣，讓每個縣市都能兼顧建設，平衡發展、得到國家同樣的照顧。」加強中央與地方合作，讓彰化縣從谷底翻身。

林世賢指出，國家的政策引領地方跟進，而地方的進步則持續推動著國家發展。土地的根要抓的牢，樹才會長的好。在全國22個縣市中，彰化的狀況最糟糕。薪資全台墊底，人口流失速度全國第1。而彰化市重大建設從鐵路高架、捷運到彰化、彰化東區擴大都市計畫區等3大足以推動整座城市前進的大計畫，一延再延就是20年，他認為就是因為沒有專責盯進度的窗口持續為地方把關。

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他提出2項地方建言，首先是設立中央平台針對縣市改善問題。彰化市後站立體停車場、戶羽機關車園區、台鐵舊宿舍群修建、石牌親水生態步道、香山步道等，每案都是因為有中央支持，才有機會突破難關，但因長久以來沒有針對地方的中央平台，導致每個專案都要重新介接一次中央窗口，從零開始談合作。如果有一個地方的專案平台，就能因地制宜，加強中央與地方合作，一項項解決縣市的問題，推動區域發展。

其次是接軌學術提升彰化價值。他說，彰化身為我國風力發電第一、太陽能發電第二的綠色能源產地，彰化絕對能設置「國家綠能研究中心」及「精密機械研究中心」，促使彰化中小企業進行零碳綠能轉型，帶動彰化產業接軌國際，進而解決低薪及人口外流問題。

此外，明道大學將於今年7月底退場，建議讓彰師大成立農學院，接手明道長期以來的精緻農業研究課程，協助彰化在地的精緻農業持續轉型。明道現址也可以做為「風機運維教育訓練中心」或「無人機考照空域」，用以培育高階技術人才。加上彰師大與工研院設置的「國家綠能研究中心」，打造「零碳農業科技園區」指日可待。

林世賢套用彰化賴和醫師的〈前進〉詩詞，路上也許滿佈荊棘，但只要我們並肩同行，一起前進，就會有力量。

彰化市後火車站立體停車場雄偉氣派，解決後站長期的停車亂象。（記者湯世名攝）

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