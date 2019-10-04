中國推優惠機票綁台灣大選 民團：針對性明顯

2019-10-04 18:03

〔記者鍾麗華／台北報導〕2020年總統大選倒數99天，中國籍航空公司近日推出優惠機票，「選舉＋春節」兩次往返，人民幣含稅共3000元，相當平日票價5折。不過，也要求第一次往返出發日期限於今年12月28日至明年1月11日總統大選當天，台灣守護民主平台理事宋承恩認為，針對性相當明顯，這是中國動員台商、台幹，影響台灣大選最好鐵證。

台企聯上月中曾發布新聞稿指出，明年1月大選投票和過年相隔2週，為減少廣大台商、台幹、台生的交通成本，呼籲有關部門和航空業者能伸出援手，比照過往慣例推出優惠機票。

台企聯日前與中國籍航空公司開會，深圳航空率先響應，推出一次往返人民幣1500元（新台幣約6600元）；若是「選舉＋春節」兩次往返為人民幣3000元。深航方案還比台企聯建議方案一次往返1800元更加優惠。

深航提供優惠機票，在指定期間從深圳、無錫、南寧、瀋陽、南昌、南通、泉州等7地往返台灣的機票。不過，卻也要求一定要搭完「第一次往返」才能搭「第二次往返」，沒搭第一趟就不能搭第二趟，換句話說，沒在總統大選投票日前回台灣，機票就作廢了，等於變相強迫購買優惠機票的台商、台幹、台生回台投票。

據了解，中國的南方航空也可望比照辦理，而上海返台的選舉促銷機票，也將於中國「十一假期」後推出。目前優惠機票仍以中國籍航空為主，台灣的航空則傾向不響應。

宋承恩強調，台商優惠機票行之有年，目的非常明顯，背後整個操作網絡少不了中國官方、國台辦介入，而中國籍航空公司具有政治任務，當中的優惠措施，都由中國官方居間協調處理。在國內，若有企業或組織補助民眾返鄉投票車資或獎金，已涉嫌違反「選罷法」，但若北京介入台商返台投票，卻無法可管，這也凸顯「中共政治代理人」相關修法的必要性。

陸委會副主委邱垂正表示，若純屬市場商業機制運作，沒有違反我方法令，政府予以尊重。投票是憲法賦予的公民基本權利，提供方便交通，讓台商或任何人行使投票權，也是政府的責任，但我們正告中國不要介入台灣民主選舉，對於台企聯與中籍、國籍航空公司洽談優惠票價，我們會持續注意相關資訊。

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