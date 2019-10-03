黃智賢、郭冠英出席中國國慶？ 陸委會：無指標人物參與

2019-10-03 19:09

〔記者鍾麗華／台北報導〕中共日前舉行建政70年十一國慶，有媒體報導，包括資深媒體人黃智賢、前新聞局駐外官員郭冠英、台大榮譽教授張麟徵、台灣海峽兩岸和平統一促進會會長郭俊次等人與統派政黨出席參加。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會表示，此次並沒有「兩岸條例」第9條之3的指標人員參與。

邱垂正指出，立法院上會期通過「兩岸條例」第9條之3，規範對象，包括曾任國防、外交、大陸事務及國家安全相關機關政務副首長，或少將以上人員，或是情報機關首長，參與陸方黨政軍機關構或政治團體所舉辦的慶典或活動，有妨礙國家尊嚴行為。據了解，此次並沒有上述指標人員參與。

邱垂正說，中共這次國慶典禮，感謝國人能遵守政府相關規範，但仍要呼籲赴中國大陸參訪應考量國家尊嚴，注意社會觀感及法律規定，共同維護國家整體利益，以免落入中共統戰陷阱，成為中共統戰樣板工具，而傷害中華民國的國家認同。

對於統促黨在台北車站慶祝中共國慶，邱垂正表示，呼籲中共當局必須認識國際現實，台灣從來都不是其共和國成立以來任何時刻的一部分，我們也正告北京當局，我政府堅定捍衛中華民國主權與台灣民主的決心，絕不動搖，霸凌台灣接受其主張永不可能實現。

邱垂正強調，面對中共對台加速統一，消滅中華民國主權及台灣民主制度當下，國內相關團體舉辦相關慶祝跟頌揚陸方政權的活動，是不會獲得國人的認同的。台灣是民主法治社會，對於統促黨在台北車站未經主管機關許可的違法活動，陸委會支持警方依法處理，予以強制解散，以展現政府的公權力之作為。

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