500萬爭議放一邊 郭台銘、張善政今晚同台握手拍合照

2019-10-03 22:55

〔記者陳炳宏／台北報導〕台灣玉山科技協會今日舉行年會，雖然鴻海創辦人郭台銘與前行政院長張善政，前後到場錯過互動，用餐時也隔著理事長李紀珠，但上台拍合照時，李紀珠特別讓出中間的位置，讓郭台銘與張善政並肩握手，雖表面上互動不多，但從小動作也能看出兩人的好情誼；郭台銘致詞提出「政治應該服務經濟，而不是經濟服務政治」，張善政在隨後座談時也表示這個觀念「非常重要」。

今年大會主題為「全球科技戰--台灣的挑戰與布局」，會中邀請郭台銘致詞，並由李紀珠主持專題座談，行政院政委龔明鑫、旺宏電子董事長吳敏求、張善政、和碩聯合科技董事長童子賢共同與談，原本李紀珠鼓動現場會員提出臨時動議，請郭台銘留下參與座談，但郭台銘表示，因為行程關係所以不方便留下。

但當座談正式開始時，李紀珠又宣布，郭台銘雖不參加座談，但願意留下來與來賓互動發問，感覺郭台銘似乎有意跟首位發言的張善政進行互動，但張善政因投影片未事先拷貝，所以政委龔明鑫先發言，不久郭台銘即因趕行程離席，錯過互動的機會。

不過當張善政發言時指出，美中貿易戰，對台灣到底是短空長多還是長空短多，就看政府夠不夠聰明，他認為政府應該讓我們業界，自主發揮業者的智慧，讓業界自己求取中美最佳利益，不要把政治的事情搞到產業裡來，話鋒一轉，張善政引用郭台銘演講時提到的，「政治應該對經濟服務，不是經濟對政治服務」，這點非常重要，應該讓產業自己往前走。

而郭、張默契不止如此至於，兩人今天前後離開時，對媒體提問有關之前資深媒體人黃光芹爆料張善政拿了郭台銘500萬一事，也都不願多談；本報記者問張善政，今晚席間與郭台銘有沒有互動？張善政回答，有閒聊兩句、還有握手；記者再追問，那有沒有要回應500萬一事，張善政未回答。

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