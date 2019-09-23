也拿了郭董的錢？黃光芹驚爆就是「韓陣營的他」！

2019-09-23 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕前陣子國民黨31位大老連署登報呼籲鴻海創辦人郭台銘「團結」，郭台銘隨即以火速退黨回應；事後，電視節目主持人趙少康爆料，這些大老中有人向郭台銘「要了很大數目的錢」。資深媒體人黃光芹今（23）日再度爆料，「其實張善政也拿了郭台銘的錢」。

黃光芹指出，當年馬英九成立基金會，郭台銘質押850張鴻海股票，按照當初市值總價超過6800萬元；但事後此消息遭郭辦否認，指「金額不符事實」。黃光芹當時提到，她引述媒體報導推估「郭台銘在2018年七月初，曾申報質押鴻海股票850張，依照7月6日鴻海收盤價80.5元換算，他總共拿出6842.5萬元，挹注馬英九的文教基金會」後，「馬承認有捐，但金額不符，不過即使只有一半的3400萬元，也不會是小數目」。

黃光芹今天說，馬英九在郭台銘初選落敗後就「棄郭保韓」，事後馬英九要幫韓國瑜站台，曾被郭台銘致電要求別去，但馬英九只冷回「我們家三代都是國民黨員」，完全沒有顧慮郭台銘的感受。

黃光芹接著爆料，韓國瑜國政顧問團總召張善政也拿了郭台銘的錢，去年12月23日，張善政由前高雄縣長楊秋興陪同見了郭台銘，當下「開口要了五百萬元」，郭台銘也以成立智庫的名義捐出，同時張善政已有意參選總統，郭台銘就大方表明「以後選總統的錢，我出」，並表態支持，沒想到初選尚未結束，張善政就逐漸倒向韓國瑜，後來更直接成為韓國瑜的國政顧問團總召。

黃光芹表示，張善政三不五時在韓國瑜面前談論涉及郭台銘之事，殊不知張善政自己的作為已遭議論，知情者其實都在「看他的笑話」。

黃光芹：韓拒郭邀請赴廈門全因蔡衍明阻撓

黃光芹說，郭台銘過去幫韓國瑜助選、「搭橋」，還邀韓國瑜出席去年12月3到5日於中國廈門舉辦的「兩岸企業家峰會」年會，並主動讓出主講機會，但韓國瑜事後對外聲稱忙著組高市府小內閣，不克前往，其實全因「蔡衍明從中阻撓」。

黃光芹談到，郭台銘雖然沒有前往出席韓國瑜的就職典禮，但隨即響應韓拚經濟的口號，花了五百萬元買農特產品，而從4月17日郭台銘參選總統，到9月17日宣布棄選，最深的感觸恐怕是「在看盡政客的嘴臉之後，了解到政治的險惡。」

黃光芹回憶，郝龍斌過去擔任台北市長時，曾為了上海世博館募資，抬出書法家楊家麟寫的一幅對聯「計利當計天下利，求名應求萬世名」，並向郭台銘募得6.5億元，而當郭台銘宣布參加國民黨總統初選之後，這幅對聯終於派上用場，抬出這14個大字說要效法「經國精神」，沒想到郭初選落敗後，郝龍斌六度前往「勸退」；黃光芹大嘆，為了挺韓國瑜，「郝龍斌們」已不計一切代價。

黃光芹臉書全文

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