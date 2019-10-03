郭台銘：政府要成就下一世代而非下一次選舉

2019-10-03 20:36

〔記者陳炳宏／台北報導〕台灣玉山科技協會年會今天晚上在台大醫院國際會議中心登場，鴻海集團創辦人郭台銘致詞時再度重提他的選舉政見，強調政府要成就的是「下一個世代」、而非「下一次選舉」，並應該培養年輕人成為世界級的人才。

除了郭台銘，出席的還有玉山科技協會理事長李紀珠、科技部長陳良基、行政院政委龔明鑫、和碩聯合科技董事長童子賢、旺宏電子創辦人吳敏求，擔任國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團總召的前行政院長張善政今晚也出席。

郭台銘在致詞時也呼籲政府，教育要有願景，培養年輕人成為世界級的人才，投資年輕人就是投資未來，另外郭台銘也再重申「0-6歲國家養，讓年輕人都能成家立業、敢結婚生子，是社會永續的共同使命」的選舉政策。

郭台銘強調，日本是0到16歲國家養，台灣今年進入往生人口多於出生人口的死亡交叉㸃，日本政府專門成立部門對人口老化提出政策，對自己而言，所承諾的政見一定會繼續推，會支持志同道合的立法委員來推這些政策，希望台灣要投資未來，因為台灣沒有年輕人也就沒有未來。

郭台銘也呼籲，政府當切記，沒有經濟是萬萬不能，政府咬服務經濟，才是根本，大家可以開一堆支票，但錢從哪裡來？我跟理事長李紀珠講過，台灣是海島型經濟，必須要靠外銷，我們沒有市場、沒有科技、沒有競爭力，沒賺錢、也就沒納稅。

鴻海在台灣將近40年，繳的時間有限，郭台銘說，「我不是說我多偉大，這是一個國民應有的責任，」，政治要為經濟服務，不是要服務政治才是經濟，選人要有智慧，因為選人比努力重要，選對了，台灣有未來，重要的是台灣有未來。

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