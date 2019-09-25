被爆「拿郭台銘500萬」 張善政反駁：郭捐款全為...

2019-09-25 18:40

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃光芹日前爆料，「其實張善政也拿了郭台銘的錢」，指出張善政由前高雄縣長楊秋興陪同和鴻海創辦人郭台銘見面「要了五百萬元」，對此張善政25日做出詳細回應，指數額不對，且該筆捐款完全用於「善科教育基金會」，和張善政在韓國瑜的國政顧問團擔任總召集人，完全無關，反駁黃光芹「所言非事實」。

黃光芹日前爆料張善政向郭台銘要了500萬，張善政辦公室做出回應，張善政也將其轉貼到臉書，張善政辦公室指出，張善政去年12月確實和郭台銘有會面，當時張善政是提到自己有意成立基金會，加強推廣科技，創設基金500萬元由張善政個人負擔，郭台銘當下表示願意捐款，支持運作。

而後張善政辦公室積極籌備「善科教育基金會」成立事宜，並在今年1月詢問郭台銘是否要「指派董事、列為捐助人」，郭台銘方面表示不指派董事、也不列捐助人，是由個人名義捐贈，到3月底時，「善科教育基金會籌備處」銀行帳戶開設完成，4月1日立即收到捐款，張辦強調是完全用於基金會的運作，不涉及總統選舉。

張善政辦公室強調，到了8月張善政才決定放棄參選，並擔任韓國瑜國政顧問團總召集人，所以郭台銘董事長捐款協助善科教育基金會的運作，和張善政在韓國瑜的國政顧問團擔任總召集人，完全無關。

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