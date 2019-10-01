張安樂違法集會慶中國國慶 警驅離統促黨落荒而逃

2019-10-01 16:44

〔記者王冠仁／台北報導〕中華統一促進黨為了慶祝中華人民共和國國慶日，往年都會向警方申請上街集會遊行，但今年警方駁回其申請，但統促黨總裁「白狼」張安樂今天仍然率隊違法集會，警方動員上千警力準備強制驅離。不過，當警方四度舉牌警告後發出驅離命令，張安樂與黨員隨即落荒而逃。

警方指出，統促黨原本以「廟會」活動為由，在台北車站南2門外廣場搭建舞台，今天下午2點半左右，約有近500名統促黨成員陸續集結；而張安樂在今天下午3點25分抵達現場並上台發表演說。

轄區中正一分局長沈炳信立刻舉牌警告，命令張安樂解散群眾，但張不理會，繼續在台上演說。沈炳信接連4次舉牌警告，當下午3點50分第4次舉牌警告後，沈隨即下令警方部隊進行驅離。

張安樂聞聲，隨即率統促黨成員離開，但才走沒幾步，就又在警方設立的離開通道上接受媒體訪問。現場近500名統促黨成員陸續離開後，張仍不願離去，最後警方展開強勢作為，不斷吹哨、命令解散，近10分鐘後張才率現場剩餘10多人離去。

媒體詢問張安樂，向何韻詩潑漆的胡志偉是否為統促黨員，張起先沒有正面回應，最後才說胡確實是，但已經許久沒有來參加統促黨活動。張還說，他不贊成潑漆行為，還說統促黨人多勢眾才不需要用潑漆來表達立場。

據了解，警方針對今天張安樂違法集會一事，動員眾多單位、集結近千名警力，並在北車周邊部署、規劃驅離動線。警方原打算張安樂若率眾違法集會又不理會警方解散命令，將在第4次舉牌警告後進行強制驅離，展現強勢作為。

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