統促黨2被告潑何韻詩紅漆獲交保 北檢今提抗告

2019-10-01 10:52

〔記者錢利忠／台北報導〕中華統一促進黨自忠黨部主委胡志偉及男子梁太富，前天涉嫌對香港歌手何韻詩潑灑紅漆，台北地檢署複訊後以涉犯組織犯罪條例等罪嫌聲押禁見，但台北地方法院雖認為，胡、梁兩人有涉犯妨害合法集會遊行等罪嫌且有串、滅證之虞，但未能證明有組織犯罪及逃亡、反覆實施之虞，裁定胡男20萬元、梁男10萬元交保；北檢收到裁定後，今早已提出抗告。

內政部長徐國勇昨針對北院的交保裁定，在臉書表達失望，認為台灣不應容許暴力份子用暴力行為，妨害人民合法權利行使，盼檢察官提起抗告。北檢收到裁定書後，今早隨即提出抗告。

法院認為，在組織犯罪部分，胡嫌等人辯稱，犯案前雖有開會，但只是臨時召集討論，法院亦認為，該會議是在犯罪前2小時所開，均在討論潑漆等細節，尚無法證明是持續的結構性組織。

另外，強制罪嫌部分，胡嫌等人雖在會議中有提及安排他人倒餿水、尿液，且有類似犯案紀錄，但法院認為，倒餿水本是犯罪計畫之一，且胡嫌之前被判刑並非強制罪，他又當庭表示不會再用此類手法表達意見，無法證明有反覆實施及逃亡之虞，因此裁定交保。

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