組頭也看壞韓國瑜選情？傳地下賭盤小英讓50萬票

2019-10-01 00:55

〔即時新聞／綜合報導〕2020年總統大選將於該年1月11日投票並揭曉新任總統人選，據媒體報導，台灣南部地下賭盤從8月開盤至今，蔡英文贏韓國瑜的票數從20萬票上漲至贏50萬票，韓贏蔡的賭局則相對冷門。

根據《上報》報導，不願具名的賭盤人士指出，今年8月南部總統大選賭局開盤，組頭開出韓國瑜贏蔡英文10萬票的選項，但各家民調公布後，民眾發現蔡英文支持度均勝過韓國瑜，因此韓贏蔡的賭局相當冷門，且韓國瑜選情不穩定因素較多，民調也均無起色。

消息人士提到，韓國瑜近期的負面消息，包括歧視新住民、與日本外賓會晤卻遲到，鴻海創辦人郭台銘在總統大選中的進退，也連帶影響到韓國瑜選情，相對地，蔡英文的選情佳，且香港、中國政治局勢，加強台灣民間對「一國兩制」的惡劣印象。

知情人士解釋，南部地下賭盤組頭從今年9月起「換盤」，改推出蔡英文贏韓國瑜20萬票的賭局，一口氣看壞韓國瑜大輸，接著持續到郭台銘退選，組投又推出蔡贏韓30萬票的賭局，直至近期「蔡賴配」消息傳出，組頭持續看好小英選情，再推蔡贏韓50萬票，韓國瑜的選情持續被看壞。

但是組頭、賭客要當心不法行為遭查獲，法務部擬定「網路賭博罪」，避免賭客靠著科技規避賭博刑責，影響大選風向，草案將送行政院審議，期能於立法院這個會期通過，殲滅惡質選風，部分法官則認為組頭透過網路收受賭資，屬虛擬公眾場域，賭客仍應受罰。

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