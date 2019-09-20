地下賭盤影響總統大選 法務部擬「網路賭博罪」殲滅

2019-09-20 23:52

〔記者吳政峰／台北報導〕第15屆總統暨立委大選將於明年1月11日投票，號稱「最精準的民調」地下賭盤開始蠢蠢欲動，最高檢察署已著手蒐集情資，法務部也擬定「網路賭博罪」，避免賭客靠著科技規避賭博刑責，影響大選風向，草案近日將送行政院審議，期能於立法院這個會期通過，殲滅惡質選風。

現行賭博必須要在「公共場所」或「公眾得出入場所」下注才能定罪，但網站或通信軟體等利用網路所創造出來的虛擬空間，究竟算不算公共或公眾場所？司法實務見解存在重大歧異，部分法官認為賭客在家連上網，投注行為別人看不到，應屬私密空間；部分法官則認為組頭透過網路收受賭資，屬虛擬公眾場域，賭客仍應受罰。

見解歧異嚴重，最高檢為此提出兩件非常上訴，沒想到連最高法院也出現不同判決，「107年度台非字第174號」指出，賭客透過帳號密碼登入賭博網站下注，外人無法知悉他的對賭行為，形同隱密、封閉空間，不能以賭博罪處罰；但判決最後也建議，若要處罰網路賭博，應修法明定。

「108年度台非字第148號」則有迥然不同的見解，認為賭客透過LINE等通訊軟體網路對賭，跟利用傳真或電話下注一樣，都是向「公眾得出入場所」虛擬賭場傳遞賭博訊息，觸犯賭博罪。

歧異嚴重加上大選將至，為了杜絕賭客鑽漏洞或有操弄賭盤影響選舉風向，法務部修正刑法266條賭博罪，新增「以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方式，參與他人意圖營利而供給賭博場所或聚眾之賭博者，亦同」，也就是「網路賭博罪」。

法務部指出，科技日新月異，任何人只要透過網路就可輕易接觸賭博，危害程度更甚於傳統賭博，有心人士利用此漏洞犯罪，戕害治安、社會、家庭程度不輕，就算檢警好不容易逮到人，卻因司法見解不同而出現模糊地帶，因此有必要新增網路賭博罪，以符合罪刑法定主義的明確性要求。

此外，目前賭博罪最高僅處1000元罰金，為符合現今社會經濟情況，修正案拉高到5萬元，並把沒收條文移至刑法第270-1條，也就是賭博罪章最後面。

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