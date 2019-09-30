颱風假不同調！楊文科「飛往夢想國度」、林智堅坐鎮災害中心

2019-09-30 15:10

〔即時新聞／綜合報導〕新竹縣、市放假不同調，引發新竹民眾怒批，新竹市長林智堅臉書更被萬人洗版，不過，現有人發現新竹縣長的幕僚在臉書上打卡，稱「飛往夢想的國度～義大利」，被發現縣長楊文科昨晚出國前往義大利考察。

林智堅昨日沒宣布放假，受網友洗板攻擊，不過，林智堅今早仍親上火線、坐鎮災害應變中心，前民進黨新聞部主任周江杰今日在臉書爆料「楊縣長宣布放假後，聽說一早就進入機場的商務接待中心，出國去了」。

新竹縣長的幕僚邱世昌更在臉書上打卡，稱要「飛往夢想國度～義大利」，目前打卡文已刪除。

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