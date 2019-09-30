不屈服外在壓力！ 蔡英文：台灣走向世界決心不會改變

2019-09-30 13:22

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午在寓所接見「威爾遜國際學人中心（Wilson Center）訪問團」時表示，台灣會繼續與美國以及理念相近國家，加強合作夥伴關係，共同因應區域的挑戰和威脅，一起維護自由、開放的印太地區。

總統表示，非常歡迎尼格羅龐提（John Negroponte）大使率團來訪。尼格羅龐提大使和傑出的專家學者來到台灣，她期盼聽聽他們的看法及建議。

總統指出，現在是台美關係有史以來最好的時刻，雙方的合作也空前密切。美國政府正積極履行《台灣關係法》和《六項保證》的承諾，從川普總統上任以來，已經批准5次的對台軍售。

總統進一步指出，我們也致力發展國防產業，上星期，台灣自研自製的新式高教機，已經出廠，展現出具體的成果。來自美國的支持，有助強化台灣的國防自主能力，讓彼此可以一起合作，持續為區域穩定做出貢獻。

總統提到，過去3年多來，政府除了致力打造更友善的投資環境。來自美國、歐洲的國際知名企業都紛紛投資台灣，看好台灣的發展。今年台商回流投資總額也不斷創下新高，已經突破6000億元。

總統認為，台灣有堅實的經濟發展潛力，也是美國重要的經貿夥伴。她相信，透過雙方更多的交流合作，台美可以在經貿和產業發展上，創造出更多成果。

總統表示，近來，中國持續打壓台灣的國際空間，但我們走向世界的決心不會改變。台灣將永遠都是一股良善的力量，不會屈服於外在壓力。台灣會繼續與美國以及理念相近國家，加強合作夥伴關係，共同因應區域的挑戰和威脅，一起維護自由、開放的印太地區。

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