回防中部 蔡誓讓台灣脫胎換骨

2019-09-30

一天連趕四場後援會 盼關鍵時刻 確保改革成果延續

〔記者張菁雅、蘇孟娟、蔡宗勳、楊淳卉／綜合報導〕總統大選倒數百餘天，總統蔡英文昨出席台北及台中共四場後援會成立大會，晚間並到嘉義參加民進黨二○一九全國女性幹部培力營。蔡總統近兩個月密集走訪中台灣，包括九月初連續兩天行程走訪台中與南投，昨天再度回防台中，有力求翻轉去年縣市長選舉慘敗局勢的意味。

力求翻轉去年劣勢

蔡總統昨在台北的全國護理師後援會成立大會致詞表示，看到各縣市護理師朋友用行動支持她，她非常感動。除了代表台灣向護理師致謝外，她也強調，這次選舉是一個關鍵的時刻。對內，要確保改革成果可以延續，對外，要堅持台灣民主和自由，絕對不能向外來打壓、外來惡勢力低頭，這就是二○二○年最重要的任務。

中台灣是藍綠選舉必爭之地，蔡英文昨日一連參加包括全國消防防災產業後援會、中部工業區後援會及中台灣牙醫界蔡英文連任後援會等成立大會，這也是她九月以來三度南下台中。她細數執政三年多成績，強調執政黨過去的努力現在已經開始看到成績了，籲大家讓她再有四年打造更好的台灣，「再給我四年，台灣一定脫胎換骨」。

蔡英文總統昨也前往嘉縣番路鄉，出席民進黨二○一九全國女性幹部培力營晚宴。她說，全球二十幾個國家、四十幾個都市都在遊行支持香港追求民主，台灣人也要守住自己的民主自由，「我們要透過明年的選戰，讓台灣贏得世界的尊敬。」

蔡英文表示，過去民進黨娘子軍有柴契爾（音似台語菜市仔）夫人的稱號，大家深入市場等各角落宣傳民進黨，是選戰最精銳、滲透力最強的部隊，現在除發揚柴契爾夫人精神外，也要扮演「放送頭」角色，攜手宣揚政績、打擊假訊息。

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