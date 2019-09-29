總統大選倒數 蔡英文：若要守護台灣的選舉，這件事最重要…

2019-09-29 21:36

〔記者蘇孟娟／台中報導〕距離明年總統大選倒數百餘天，總統蔡英文今日到台中參加挺英後援會時接連預警，選戰最後100多天之內一定是很激烈的交戰，「很多不確實、扭曲、刻意操作出來的假訊息一定是滿天飛」；她說，若要守護台灣的選舉，這件事最重要，碰到任何「怪怪的消息」，不要轉傳，要去查證，若是錯誤的要幫忙澄清，「跟假訊息作戰就是在保護台灣的民主」。

蔡英文說，選戰倒數百餘天，她需要民眾幫忙宣傳執政黨政策、政績；另選戰到最後100多天一定是很激烈的交戰，很多不確實的訊息、假訊息、扭曲、刻意操作出來的訊息一定是滿天飛。

她說，若要守護台灣的選舉，這件事最重要，大家要堅定自己的信仰，堅定對台灣的信心，「碰到任何怪怪的消息」，不要自動轉傳出去，要去查證，若是錯誤的幫忙澄清。

蔡英文說，民主是選舉時每個人依自己的意志去投票，投喜歡或支持的候選人，但自由意志的投票必須有很重要的前提，就是資訊是正確的，若資訊是錯誤的，選擇很可能就會是錯的；假訊息就是破壞我們台灣的民主及選舉，跟假訊息作戰就是在保護台灣的民主，要請大家特別特別的來幫助我們。

她也希望民眾集結所有可以集結的力量，支持她總統要勝選、國會要過半，政黨都需要大家支持，她說，用選票來告訴世界所有人，台灣人的價值是什麼，相信在共同努力下，台灣人會健康、有力、愈來有自信、愈來愈懂得如何堅持跟保護台灣。

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