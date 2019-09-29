以香港、西藏為鏡 賴中強：和平協議無和平

2019-09-29 23:30

〔記者涂鉅旻、呂伊萱／台北報導〕「929台港大遊行」昨在立法院外登場，吸引逾萬人參加。發起團體代表之一、經民連召集人賴中強今表示，香港已建立共同體意識，使他相當欽佩，但台灣還有群人希望用接受「一中」換取和平。賴強調，只要承認一中，就是由中國自己定義，期盼台灣建立民主防衛機制。

賴中強表示，他欽佩香港的人勇敢與團結，以及奮不顧身保護自己同伴，但台灣人是否有這樣的勇敢？今天還有群人希望用接受一中換取和平，但從歷史上的「和平協議」來看，「慕尼黑協定」未阻止納粹德國元首希特勒侵略歐洲，已簽訂和平協議的西藏，是否也真正獲得和平？況且中國國家主席習近平曾說，要粉碎任何「兩個中國、一中一台、台灣獨立」的圖謀，甚至可藉此動武，難道大家還能相信「和平協議」有「和平」嗎？

國際特赦組織台灣分會代理秘書長黃尚卿表示，香港民眾上街至今將近4個月，欲爭取基本的自由卻遭港警過分武力對待，而國際特赦組織先前研究報告也揭露，港警在街頭上施暴、拘留民眾甚至毒打、酷刑對待的情事，要求香港政府，鷹獨立調查這些過度使用武力的警察，港府卻未回應這樣訴求，「港府仗著後面有小熊維尼（指習近平）就不理會」。

香港銅鑼灣書店店長林榮基則喊話說，大家很清楚，中國政府對香港的承諾是完全靠不住的，現今香港孤立無援急需台灣幫助，盼身為民主自由的台灣伸出援手，在現行法規下，以人道立場幫助香港年輕人，尤其延期拘留上，以同情的心情處理。

台權會秘書長邱伊翎表示，抗爭者在香港所受的處境，除遭槍擊、襲擊外，甚至可能在遭警方訊問時被性騷擾，甚至被捕並起訴有期徒刑10年以上的暴動罪，這些都是在香港參加集會遊行的代價。而台灣尚無明確機制和做法作為人權捍衛者的保護機制，這些都應該快速建立。而台灣民間已經組織義務律師團，在台灣提供香港人必要的法律協助。

香港大專學界國際事務代表團代表陳穎茵表示，台灣人應該見見香港情況，珍惜僅存的自由、抓緊民主。這段時間讓香港人感受很深，每天都在反問自己，到底為了什麼才堅持下去？每日發生之事好像比前一日更不可思議、荒謬，「我們的心漸漸很失望及疲憊，在運動裡有同行者選擇自殺，我們很想放棄、很軟弱。」

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