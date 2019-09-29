「929高雄聲援香港晚會」民眾熱情爆棚

2019-09-29 21:31

〔記者洪臣宏／高雄報導〕「929高雄聲援香港晚會」今天傍晚登場，數千名台灣、香港民眾學生踴躍參與，許多人在連儂牆貼上訴求，齊聲合唱「願榮光歸香港」，晚會中提出「三大訴求」，喊出不要讓台灣成為下一個香港。

「929高雄聲援香港晚會」在神農路封路舉辦，隨著夜幕低垂，穿上黑衣人潮愈聚愈多，溢出到人行道或公園草皮上，有些人戴上安全帽、口罩，做出香港抗議人士打扮，同步聲援在香港民主運動人士。

晚會總召鄧俊儒受訪指出，香港反送中的活動今天來到113天，在運動中接近1500名的示威者被捕。香港政府不斷顯示它的無能以及它已經失去了對於香港的管治合法性，政府不斷透過警察為工具打壓示威者，催淚瓦斯、橡膠子彈、過份的武力已成為香港人日常。

他說，香港人並沒有種種的打壓已放棄，而是透過各種的方法，把香港人追求民主自由的聲音傳遞到世界各地，讓世界各地的民眾都知道，香港人在追求什麼?究竟在發生什麼事？

929是全球連線的活動，20個國家、57個城市響應這次的串連，在台灣有台北、新竹、台中，台南以及高雄舉辦活動，聲援香港，活動提出「五大訴求，缺一不可」、「港台同學，齊上齊落」、「庇護機制，刻不容緩」三大訴求。

鄧俊儒表示，近日部份大學的連儂牆受到中國學生攻擊，更讓其他學生身體受到傷害，他說，連儂牆的用意是讓所有人，不論支持或反對，有一個地方，透過文字把自己的想法、自己的訴求，張貼在牆上，這絕對是一個和平理性的活動。但中國人卻使用武力，扼殺他人發聲的機會，因此強烈譴責此破壞和平、言論自由的行為，而這也沒有遵守台灣社會規則。

時代力量高雄市議員林于凱、黃捷及民進黨立委賴瑞隆、邱議瑩、趙天麟、李昆澤、地球公民基金會執行長李根政、台灣南社社長翁銘章等人也到場聲援。

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