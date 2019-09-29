929撐香港 新竹場「自由，一點都不能少」行動聲援

全台大專院校在929發起撐香港的行動，新竹場也在新竹市東門城舉辦「自由，一點都不能少」的聲援行動，透過公民市集的宣導和繫黃絲帶行動等來展現對民主自由的珍惜，同時播放《十年》影片，號召更多人來參與香港反送中的聲援行動。（記者洪美秀攝）
［記者洪美秀／新竹報導］台灣各大專院校發起929反送中聲援香港行動昨天在全台遍地開花，新竹市公民團體今天傍晚也在東門城舉辦「自由，一點都不能少」活動，並播放《十年》影片聲援香港，包括民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝、市議會民進黨團、時代力量黨團和綠黨市議員都出席聲援，並繫上代表人權自由的黃絲帶，透過民主教育、涓印等公民市集，讓參加者了解此運動，許多年輕人和家長也帶孩子來聲援。
香港「反送中」運動已持續超過3個月，但港府仍未具體回應香港民眾訴求；香港警察執法過當的狀況頻頻發生，動用非必要武力似乎已經成為常態，但香港人仍一次次用團結上街頭展現對普世價值—民主的追求。
新竹公民團體今天也呼應台北的929行動，在東門城階梯廣場舉行「自由，一點都不能少」活動，呼籲台灣人站出來撐香港，參與行動的公民社群從東門城的新竹連儂牆開始，除舉辦公民市集的工作坊，像用涓印來撐香港自由的工作坊，及用繫黃絲帶表達對自由民主和爭取人權的普世價值等，最後則播放「十年」的影片，來聲援香港的反送中行動。
新竹連儂牆的共同發起人說，近日在東門城地下道的新竹連儂牆也發現有少數展品、說明牌遭破壞及旗幟遭扯下情形，但團隊希望929的行動，以多元輕鬆形式來展現新竹人對反送中行動的支持，號召更多人來站出來聲援香港、了解行動訴求，尤其是面對同一極權及一國兩制的威脅，台灣人必須與香港人站在一起。
新竹市議會民進黨團、立委參選人鄭宏輝和時代力量黨團、綠黨等出席聲援，現場有數百人聲援，透過紙條的留言和參與工作坊形式來聲援反送中行動。
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