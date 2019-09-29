黃捷高雄聲援香港 台下爆「韓國瑜垃圾」

2019-09-29 20:24

〔記者洪臣宏／高雄報導〕929高雄聲援香港晚會今天登場，時代力量高雄市議員黃捷上台聲援時，台下突然爆出「韓國瑜垃圾！」為她日前被韓粉追罵「垃圾」討公道，引來台下鼓掌、歡呼，黃捷則幽默回說「現場不是黑韓產業鏈」。

黃捷今天傍晚現身929高雄聲援香港晚會時，不斷有民眾要求合拍，她都來者不拒，也有人豎起大拇指為她加油。

她與同黨市議員林于凱受邀上台發言，黃捷說，對香港目前發生處境，大家都非常擔心及憂慮，因為已經爆發流血衝突，從6月迄今用生命每次換來犧牲，對我們都是很大警惕。

看著台下滿滿人潮，她話鋒一轉指出，高雄人願意站出來，就是因為擔心高雄未來也會發生同樣事情，此時台下突然傳出女性高喊「韓國瑜垃圾！」引來台下一陣鼓掌、歡呼，黃捷笑說：「現場不是黑韓產業鏈」

「白眼女神」疑口誤：2020「政黨輪替」

黃捷接著說，台灣沒有人是局外人，香港現在發生的事情，是對全世界民主很大的糟蹋，非常大的威脅，我們要告訴中共極權政權，這樣事情發生在香港，全世界的人應該站出來，給他們最嚴厲譴責。

不過，她似乎發生口誤，她表示，人民的力量必須讓中共政府看到，這樣的事情不會發生在台灣，「也不會發生在2020『政黨輪替』之後」，台灣人站出來不是一個選擇，而是必須站出來，大家撐香港，要撐到最後一刻。

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