追通緝犯誤逮路過女教師 警事後坦承烏龍分局長親登門致歉

3名便衣員警昨天晚間在高市五福一路埋伏查緝1名通緝犯時，誤將1名路過的女老師當成其同夥。（記者蔡清華翻攝）

2025/04/18 14:20

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市警方3名便衣員警昨天晚間在五福一路埋伏查緝1名通緝犯時，誤將1名路過的女老師當成其同夥，在員警大聲喝斥下，女教師嚇得大聲呼救「我不認識這些人，請幫幫我報警」結果仍被帶回派出所訊問，事後調查確實是烏龍一場，分局長第一時間親自登門致歉，並議處與追究3名員警考監責任。

鳳山警分局忠孝所17日19時許，循線前往高雄市苓雅區五福一路，查緝高雄地方檢察署所發佈之通緝犯。該通緝犯見員警上前盤查之際，駕駛自小客車衝撞停車場柵欄逃逸。

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因現場有民眾指出，疑見1女子從該車離去，但員警誤將1名路過30多歲的女教師當成該名脫逃的同夥，警方遂表明身份予以盤查。

女教師指稱，「突然有3個便衣男生圍住我，逼問剛剛車上的是誰」，還越來越兇越問越大聲，擔心他們不是真的警察堅持不願意說。他們「威脅要把我上銬帶回警局」

女子最後嚇得大聲向路人呼救「我不認識這些人，請幫幫我報警」，越來越多民眾上前來關心，幫她打110，之後附近凱旋路派出所派員前來，雖證實3員警身分，但女教師仍被帶返忠孝所查證。

經調查後，警方坦承捉錯人，鳳山警分局長林俊賢親自登門向當事人說明與致歉，並對執法違失將依規定議處與追究考監責任，同時強化員警教育訓練，以為精進。

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