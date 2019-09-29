直擊》600名在日港人、台灣留學生 東京同步撐香港

2019-09-29 20:45

〔駐日特派員林翠儀／東京29日報導〕在日港人29日配合全球連線撐香港活動，下午在香港駐日經濟貿易代表處前舉行遊行抗議活動，約有600名民眾高喊「香港加油」口號。參與撐港遊行的台灣周姓留學生表示，他選擇站出來是要讓中國知道他們的做法很粗魯野蠻，也要讓更多台灣人知道明年台灣總統大選很重要，如果投錯票、不關心政治就會被白痴、被統治。

這場遊行是由在日港人透過網路號召的自發性活動，擔任活動統籌者之一的陳星矢為港日混血的在日港人，他接受訪問時表示，五大訴求缺一不可，這是不可改變的，還有香港警察的行為是不能原諒的。不被允許的，他們的訴求一直都沒改變。透過今天的遊行想跟香港的朋友說，他們在日本這邊也一直在努力，也希望日本人看到香港人是不會放棄的。

根據日本警方統計，今天參加撐港遊行的民眾約600人。由於日本警方規定嚴格，從集合點千鳥之淵附近公園到終點香港駐日代表處之間，遊行隊伍沿途不得喊口和舉布條，而且僅能靠著人行道遊行，到達抗議地點時，遊行隊伍被迫分成數批喊口號，但可能也因日警戒備森嚴，這次並未發現持五星旗來鬧場的人員。

今天除了在日港人之外，遊行隊伍中還有多名台灣、日本和外籍人士參加，由於大部分的在日港人都戴上口罩避免被拍照入鏡，幾乎沒人戴口罩的台灣留學生很容易就被分辨出來。

參與遊行的周姓留學生今年大學一年級，他表示，從今年暑假就開始關注香港反送中運動，他覺得訴求合理，而且港府和港警的做法讓他很生氣，也很心疼港人的遭遇。

因為有香港的遭遇，周同學對「一國兩制」充滿質疑，他表示，大家都說明年1月11日的總統選舉，或許會是台灣最後一次大選，如果國民黨當選的話，可能會朝一國兩方向邁進。他表示，中國說要給香港50年一國兩制，其實也不過是20年、30年就抽回他們的權利，這是每個台灣人都不想看到的，所以我們要站出來，讓中國知道他們的做法是很粗魯野蠻的，也要讓更多台灣人知道，如果投錯票、不關心政治就會被白痴、被統治。

拿著自製「Freedom 香港 for時代革命」紙牌參加撐港遊行的日本人士原先生表示，香港有200多萬人站出來爭取民主，這讓世界非常吃驚，所以他覺得身為日本人不出來關心是不行的。

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