台北反極權不畏風雨 10萬人雨中遊行撐香港

2019-09-29 18:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕「929台港大遊行：撐港反極權」今天下午在台北登場。在米塔颱風逼近之際，仍有近10萬人不畏風雨，在暴雨中撐傘、著雨衣，高呼「光復香港、時代革命」等口號，在台北博愛特區步行4公里，表達支持香港之意。

「929台港大遊行：撐港反極權」今天下午登場，活動獲得將近200個團體連署聲援。

隊伍自下午4點從立法院濟南路旁舞台集合出發，一路自公園路、襄陽路、重慶南路、衡陽路、中華路、漢口街、館前路繞行，最後經台北車站前方，再返回濟南路進行晚會。

遊行隊伍拉得十分長，前頭已繞行到漢口街與博愛路口時，隊伍尾巴才離開濟南路舞台。主辦單位稍早在遊行隊伍返回濟南路舞台之際，宣布參與遊行人數是10萬人。

和一家四口一起出席的台北鄭媽媽受訪表示，她就讀彰師大的女兒是工作人員，全家人也長期關心這件事情，女兒的付出也讓她很感動，因此今天和先生一起，帶著就讀小學的弟弟，全家一起熱血表達支持香港，「台灣是很熱血的！」

隻身一人在隊伍裡的吳先生受訪則說，這是他第一次參加香港的遊行，先前曾經參與連儂牆活動。吳先生有不少香港朋友，也擔心整個港澳台和中國的局勢。吳先生說，中國霸權興起的許多作為，不只是對台灣，對周圍的國家都造成困擾。

吳先生說，香港是個非常重要的指標，「現在香港局勢陷入僵局，動能好像停滯，不曉得接下來怎麼會發展，例如獨立委員會能否真的成立等等？港府也不回應民眾其他訴求」。吳先生強調，「這是很重要的時間點，我要趁我們還可以發聲的時候好好發聲！」

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