929台港大遊行 韓競辦：沒參加不代表不支持

2019-09-29 20:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對929台港大遊行力挺香港反送中，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室今發出聲明，對香港民眾追求自由民主的決心表示感動與支持，韓國瑜雖未參加此活動，但不代表不支持香港民眾追求自由民主；韓競辦聲明中也提及，今日香港、不會是明日台灣，不希望有人見獵心喜。

韓競辦指出，因為這活動是站在台灣立場看香港問題，而不是站在香港立場看香港問題，不希望有人抱著見獵心喜的態度來看香港反送中，香港的問題並不只是反送中，也不是只靠遊行就能解決，更重要的是、香港的未來應該掌握在香港民眾手中。

韓競辦認為，包括大陸政府、香港政府、中華民國政府，都有傾聽人民聲音、解決人民問題、包容不同意見的責任與義務；警棍安定不了民心，威嚇安定不了民心，只有切實改革才能恢復人民的信心，這才是治本之策。

韓競辦表示，這陣子在香港的抗爭運動，反映了現有體制上的不足，為了香港長遠發展，希望香港政府能夠邀集各界研擬改革方案，來進一步完善當前機制，擴大人民參與；要處理香港問題，球在大陸與香港政府手上，希望大陸及香港政府能從人民角度、文明責任、發展遠見來思考，投出各方叫好的好球。

韓競辦強調，相信香港的自由、穩定和繁榮，是所有想在香港安居樂業的民眾所期盼的，亦符合台灣與大陸的利益；香港紛紛擾擾三個多月，已影響當地日常運作及未來發展，希望香港政府及抗爭者、都能抱著建立對話平台的積極態度，來面對當前問題，讓香港得以從新的秩序再出發。

韓競辦形容，香港民眾具有務實、奮發、拚搏的「獅子山精神」，現在香港還需要秩序，但應該是新的秩序，只有新的秩序才能帶來新的輝煌。

韓競辦說明，中華民國所有民眾當然都支持香港民眾追求自由民主的渴望，我們理解他們的心情，所以也更同情他們處境，呼籲大陸與香港政府應該先退一步，做為雙方建立溝通平台的起點，我們同時更不希望有人見獵心喜，不要以別人的死活來換取自身的政治利益。

韓競辦指出，台灣和香港不同，台灣沒有一國兩制問題，台灣只有中華民國存在與發展問題，只有民主生活方式永遠不變的問題；今日香港，不會是明日台灣，相反的，今日台灣，是明日香港的希望、也是明日大陸的希望。

我們只有做好台灣的民主，打造民主的典範，才能發揮示範效果，但更重要的是，唯有大家都團結在中華民國之下，我們才有可能保存現在自由民主的生活方式。

美國共和黨和民主黨的大會，滿場都是星條旗旗海飄揚，我們也希望國民黨和民進黨的選舉場合，也都是青天白日滿地紅的旗海飄揚，這樣的團結才堅實、才會讓中共體認中華民國存在的事實。

最後，韓競辦也質疑，總統蔡英文雖不斷強調力挺香港民主丶自由，但其行為卻不斷戕害台灣民主丶自由，其虛假性也形成強烈諷刺。

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