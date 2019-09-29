台港大遊行！東華、慈濟、花女設「行動連儂牆」

2019-09-29 12:39

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台港公民團體9月29日共同發起「撐港反極權」台港大遊行，加上最近各大學自發性設立的連儂牆遭破壞，今天包括東華學生會、慈濟大學學生會、慈濟科技大學學生會、花蓮女中班聯會，上午在花蓮市舊鐵道行人徒步區前設置「行動連儂牆」，響應聲援台港大遊行，將花蓮學子挺香港的心聲貼在車子上。東華大學學生會長許冠澤說，花蓮比較保守，希望透過創意的行動連儂車建立一個對香港反送中事件的聲援及討論平台，也歡迎大家把自己的想法寫在便利貼，貼在行動連儂車表達訴求，希望香港早日實施真民主、真普選。

台港民眾組織「香港邊城青年」，於9月1日台北公館連儂牆結束之後，發起了「全民連儂，遍地開花」的聲援活動，全台各地各級學校紛紛響應，其中包含了國立臺北大學、國立中興大學、國立東華大學與臺南一中等20多所學校，但連日來發生多起連儂牆遭破壞的事件。

花蓮包括國立東華大學學生會、慈濟大學學生會、慈濟科技大學學生會、國立花蓮女中班聯會，今天上午在花蓮舊鐵道徒步區旁的停車格，佈置了一台貼滿撐香港、支持香港言論便利貼的「行動連儂車」，各校學生會上午舉行「0929花蓮連儂牆設立！東部學子串連撐香港」，響應929台港大遊行的活動。

東華大學學生會解釋，在花蓮可能很多人不清楚什麼是連儂牆。連儂牆源自捷克首都布拉格某座修道院的一面牆壁，不滿共產主義政權捷克人民，以油漆、噴漆等工具，將英國樂團披頭四成員約翰·藍儂的反戰歌曲歌詞，抄寫在修道院的牆上，被世人認為是具民主象徵的一面牆；因此香港2014年的「雨傘革命運動」中，開始引用連儂牆的精神，港人把撤回惡法、真普選等民主訴求寫在便利貼上，再張貼於牆上，而非僅僅是抄寫歌詞。

東華大學學生會長許冠澤說，今天全台灣都有聲援台港大遊行的系列活動，唯獨花蓮沒有，因此希望建立一個花蓮民眾聲援香港、討論反送中的一個平台，希望無法參加台北遊行的人，在花蓮也可以把自己的想法和意見，不管支持也好、反對也好，都可以寫便利貼在車子上留言，這也是成熟民主社會的表現。

他說，以「行動連儂牆」來表現，主要也是花蓮比較保守，希望以行動車的靈活機動性及創意，吸引大家目光，他相信「回頭率會是百分之百」。雖然也擔心會被破壞，但學生們相信「台灣人素質是很好的」。

他說，行動連儂車停在收費停車格，每天要繳交240元，行動連儂車預計停到10月1號中共建政的日子，希望獨裁政權早日瓦解，民主自由早點在中國實現。

慈濟大學學生會長尤麗榕說，學生會曾透過社團擺攤的機會做連儂牆，學生對反送中議題迴響很大，也很有想法，因此這次和東華合辦，希望即使是意見不同的學生，也可以用和平的方式討論，希望大家一起來關注香港問題。

參與活動的香港女學生說，不是說撤回送中條例就能解決問題，香港現在面對最大的問題是警察權力過大，威脅到民眾的安全，連基本人權都被剝奪，甚至開始出現有人疑似「被跳樓、被自殺」，港府一直沒有真正回應民眾的疑問，「我相信正義最後還是會勝利」。

行動連儂牆設置完成，果然吸引走路、騎車及開車民眾的目光，還有車子緩緩靠近在連儂車旁停下來看，還被後方車子按喇叭；昨天9月28日返回花蓮參加花蓮彩虹嘉年華活動的資深鄉民「四叉貓」，今天早上騎機車經過也特別和行動連儂車合照。他說，自己在花蓮出生，看到保守的花蓮，年輕學子站出來聲援香港反送中運動，真的非常感動。

許冠澤也說，開學前遭到香港政府逮捕的李同學，學生會也持續和他保持聯絡，之前他在香港被逮捕，以暴動罪起訴，原本保釋的條件不能出境，每週都要報到，後來針對保釋條件上訴後成功，李同學可以去波蘭交換半年，年底再回到香港受審，李同學將來也會在回到花蓮。

貼滿「反獨裁」、「撐香港」便利貼的行動連儂車，停在花蓮市鬧區街頭，希望喚起花蓮公民社會一起討論香港議題。（記者花孟璟攝）

東華、慈濟大學、慈濟科大及花蓮女中班聯會合作的行動連儂車，停在花蓮市鬧區街頭，立刻有收費停車人員來收錢，一天要240元停車費，學生自己吸收。（記者花孟璟攝）

貼滿「反獨裁」、「撐香港」便利貼的行動連儂車，停在花蓮市鬧區街頭，騎腳踏車經過的民眾忍不住多看一眼。（記者花孟璟攝）

PTT 資深鄉民四叉貓昨天回花蓮參加彩虹嘉年華活動，今天趕火車回台北經過行動連儂車，也立刻和車子一起留影。（記者花孟璟攝）

貼滿「反獨裁」、「撐香港」便利貼的行動連儂車，停在花蓮市鬧區街頭，希望喚起花蓮公民社會一起討論香港議題。（記者花孟璟攝）

東華大學、慈濟大學、慈濟科大、花蓮女中四校學生代表在花蓮市鬧區停車格，停放貼滿「反獨裁」、「撐香港」便利貼的行動連儂車，「回頭率」相當高。（記者花孟璟攝）

貼滿「反獨裁」、「撐香港」便利貼的行動連儂車，停在花蓮市鬧區街頭，希望喚起花蓮公民社會一起討論香港議題。（記者花孟璟攝）

貼滿「反獨裁」、「撐香港」便利貼的行動連儂車，停在花蓮市鬧區街頭，希望喚起花蓮公民社會一起討論香港議題。（記者花孟璟攝）

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