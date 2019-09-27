F-16V升級期間前線戰力暫減 專家：多年前就預示「戰機缺口」

2019-09-27 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕立法院外交及國防委員會昨邀國防部進行業務報告，並審查F-16 block20戰機升級F-16V戰機的預算解凍案，空軍參謀長劉任遠指出，目前已有41架戰機進廠，9架完成構改，預計2023年以前全案可升級完畢，軍事專家指出，這應證多年前美台商會協助我方向美方爭取F-16C/D時，曾指出在F-16V性能提升案期間，會出現因戰機進廠升級而導致兵力削減的「戰機缺口」（fighter gap）狀況。

F-16V升級中 台航空戰力恐暫時削減

台海安全研究中心主任梅復興表示，根據國防部長嚴德發在立院舉出的數據顯示，我國現有142架F-16 A/B bolck20戰機，有41架進廠，目前僅完成9架，表示有32架下線。這相當於F-16機隊的22.5% 無法執飛，倘若摒除在美執行訓練的10餘架戰機，只考慮在台的F-16，那暫時無效的F-16兵力更達四分之一。

梅復興認為，這等於空軍第一線戰機總數的十分之一停擺，或意味著所有戰機的妥善率都再削降10%，若F-16平時的平均妥善率較高或任務負擔較重，那對實際戰力在量與質上的影響還可能會更大。

多年前即預示「戰機缺口」問題

7、8年前為向美方爭取出售F-16C/D戰機，美台商會特別提出說帖，梅復興也曾參與諮詢，當時依據公開資料，提出的重要論點之一就是「戰機缺口」問題，向美方說明在「F-16V性能提升案的施工高峰期間，因為有好幾年勢必會有相當數量的F-16 Block 20戰機進廠導致戰備機隊兵力明顯受到削減」，故需要額外戰機填補；他也公布當時所繪製圖表，可以看出現今實際數字雖難免有所出入，但「從2018後空軍主戰兵力出現顯著落差確為不爭之現實」。

由於此論點具有相當說服力，當時的歐巴馬政府僅能以「中共飛彈可癱瘓台灣機場跑道，傳統戰機無法起降，故而無用」為理由向國會含糊搪塞，梅復興批：「韓、日、沖繩等地的空軍基地也都籠罩在共軍飛彈的涵蓋內，那為何其他盟邦各國的戰機，甚至美軍自己的戰機，就都不受跑道癱瘓威脅的影響而形同廢鐵了呢？」

梅復興嘆，當年友我美方人士奔走協助遊說美國政府售台新戰機，投注了極多心血，也預示了許多後來可能發生的情況，隨著美中戰略競爭的演化也終致川普政府批准出售F-16C/D Block 70戰機給我國。

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