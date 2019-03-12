採購F-16明年底交機？ 專家認為機率極低

2019-03-12 11:13

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍已向美方提出採購新型戰機需求，雖外界認為採購F-16V戰機機率較大，但國防部稱，包括F-16V、F-35等符合我國需求的機種都在可能之列。而亦有傳聞指，如計畫順利，最快明年底就可獲得新機。但台海安全研究中心主任梅復興在臉書評析指出，一般F-16新機訂單，都在跟廠商簽約後36個月才開始交機，對於明年底交機的說法「無異天方夜譚」。

由於外傳軍方在2月底送出發價申請書，梅復興在公開臉書粉絲團「鈞事評論（梅復興台海安全研析）」指出，發價申請書約12天前才送出去，縱使今年初秋能通知美國國會，美國再立刻發價書，雙方政府修議發價書，通常還要幾個月時間，然後才是與廠商簽約。縱使我國2011年採購F-16戰機升級案「鳳展專案」的「特級快軍售」，從通知國會、簽訂發價書也花10個月時間，與廠商洛馬簽約更是2013年之事。

梅復興表示，根據近年來經驗，一般F-16戰機新機訂單都是跟廠商 簽約後36個月，始可開始交機。 就算可能把這程序壓縮至簽訂發價書，甚至通知國會後的36個月，那也絕無可能是距今僅21個月的2020年底。「除非有什麼我們還不知道的現貨 （或已在為其他客戶製造者） 可優先調用，否則這說法無異天方夜譚」。

另外，雖國軍未證實採購新戰機採購數量和金額，但由於外界對於新型戰機採購傳聞眾多，甚至網路上流傳一個「對照組」指，英國僅花91億元英磅，就可採購138架F-35戰機，但國防部發言人陳中吉今日表示，英國為F-35戰機研發國之一，經查證英國下議院資料，英國F-35戰機採購數量為48架，和網路傳言天差地遠，盼外界勿以訛傳訛。

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