空軍戰機服役逾20年讓戰力弱化？ 專家點出「美軍更高齡」

2019-04-15 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕空軍日前說明現役16型各式航空器中，12型機服役已超過20年以上，均已達中、後壽期，面臨零附件可靠度下降、故障率攀升等情況。對此，台海安全研析中心主任梅復興在臉書指出，軍機役期拉長是世界各國軍隊都要面對的現實狀況，美國空軍現役機隊的總平均機齡28年，但目前仍在全球各地執行作戰任務。

梅復興提到，根據美國傳統基金會去年10月所發表的研究，美國空軍現役機隊平均機齡28年，撇除平均機齡56年的B-52轟炸機與KC-135空中加油機不談，負責美軍44%空優戰力的F-15機隊平均機齡都已高達34年，F-16機隊機齡也有27年。

針對現役機隊部分，梅復興談到，在美國空軍現役機隊中僅55個中隊是堪任戰備，其中只有32個中隊是「常備部隊」，雖然美國這些機隊的機齡遠超過20年，但仍在全球執行作戰任務，更是台海發生戰事時，美國前來助戰的重要軍力。

梅復興認為，國軍也面對資源不足、裝備役期需要延長的問題，而這些問題早就該因應對策，嚴格來說，空軍已經是近年來囊括資源最多的軍種，目前又要花費鉅資添購新戰機，未來恐怕很難獲得太多的同情或是更多的預算「優先溢助」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/