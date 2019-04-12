糗了！F16戰機故障率連3年攀升 軍方：幻象故障率更高

2019-04-12 10:38

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍F16戰機因服役時間超過20年以上，近幾年的故障率連年攀升，但軍方官員今天直言，幻象戰機的故障率更高，104年為9447次，107年度到107年11月15日止故障次數就達到13452次，故障成長率達42％，相當驚人，軍方對此的零附件採購及維修費用也令人咋舌。

官員說，空軍現有140餘架F16戰機，故障率107年比104年成長約30％，幻象戰機有50餘架，但幻象近3年的故障率卻是成長42％左右，兩者相比就會知道幻象戰機的問題比F16更加嚴重。

他表示，空軍幻象戰機妥善率不佳，故障率提升的原因，在於過去有很長的時間，空軍與法方在打幻象戰機採購佣金弊案的國際官司，法方因此在提供幻象戰機充足零組件零附件的作為上，採取消極的處理方式，導致幻象機維持上的困難。

官員說，空軍為了維持達標的妥善率，一度將部分幻象戰機採取「環控」處理，不過，在法方從去年開始恢復正常的零附件供應之後，「環控」措施就已經取消，但是幻象戰機畢竟在台服役已超過20年以上，機體老舊、部分系統組件零附件的故障率偏高，這已是不爭的事實。

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