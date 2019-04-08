網傳「民航機往新竹機場降落」 軍方火速澄清：查無此事

2019-04-08 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕今日下午3點左右有網友在臉書社團發文表示，有民航機降落在新竹機場，不過短短一句話也沒有附圖，遭網友質疑真實性。媒體報導，駐紮在新竹機場的空軍第二戰術戰鬥機聯隊也火速澄清，除了總統專機和軍機以外，新竹機場並沒有民航機起降。警方表示，如果涉及散播不實言論引起恐慌，有違反《社會秩序維護法》疑慮，將在調查後決定是否裁處。

今天下午《新竹爆料公社》出現一篇發文表示，「剛剛一架疑似民航機往新竹機場降落⋯⋯」，眾多網友在留言表示懷疑，「沒照片啊」；「發文不用附上證明喔？話都隨便講」；「確定是民航機？還是空軍的行政專機」；「確定嗎？」。也有網友留言表示，「難怪中午經過時候看到四架幻象升空」；「一切攏阿共仔a陰謀啦....」；「共產黨投奔自由？？？」；「會不會是空軍行政專機?沒圖無法得知…」，「會不會是早上那架港龍」，各種猜測甚囂塵上。

新竹空軍基地是空軍第二戰術戰鬥機聯隊的駐地，並非民航機場，而屬軍用機場，除了軍機只有總統與副總統專機、行政專機、救難直昇機可以停靠。

根據《蘋果》報導，該文引發空軍基地與憲兵軍情單位調查。空軍第二戰術戰鬥機聯隊強調，經過查證並無此事。而新竹市憲兵隊也以「查無此事」回應。

據報導，新竹警方表示，近日中國軍機越線造成兩岸關係緊張，部分網友留言內容恐引起社會恐慌。目前警方已調查釐清，如果發現是造假的不實言論，觸及《社會秩序維護法》，警方會依法裁處。

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