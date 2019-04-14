中國軍機多次進逼 空軍寰網系統去年竟有19次故障搶修

2019-04-14 12:03

〔記者羅添斌／台北報導〕中國軍機、軍艦近年多次進逼，負責接收雷達站及民航局、飛彈陣地訊號，產生整體空情圖的空軍「寰網」系統，是我國防空系統中樞，但去年竟然發生19次緊急故障搶修事件，還有37次故障協修等問題，令人擔心台灣空防是否能夠有效因應外來威脅。

空軍司令部說，已針對系統維持運作提出具體改善建議，以維持系統的穩定度，有效支援各項戰演訓任務，發揮整體最大效益。

空軍的防空系統已經過幾個階段的更新，從最早的「天網」系統，到性能提升後的「強網」系統，近幾年則是在美方協助下成立「寰網」系統，主要接收各雷達站及民航局、飛彈陣地等外部的訊號，產生整體空情圖，遂行防空任務及空中管制目標，並可針對空中來目標執行攔截任務，簡言之，空軍「寰網」系統，就是我國防空系統中樞。

但根據國防部最新送入立法院的預算解凍報告指出，寰網系統在107年就完成60項系統軟體研改、19次緊急故障搶修、37次故障協修、65項硬體消失性商源分析等等；此外，空軍也為寰網系統完成1000餘人次教育訓練及6000項系統檢測作業。

空軍司令部在報告中指出，為了維持系統穩定，執行每日各項系統檢查，早期消弭系統危安因素，確保穩定及妥善，以充分支援國軍聯合防空作戰及各項戰演訓任務的遂行。

此外，空軍也表示，會落實人員管制，持續實施廠商人員安全查核，如有人員異動時，由空軍完成審查後始得接觸與本案有關之事務，另針對機密文件建立機密資訊專用管制簿，受領機密資訊，均完成登載、清點及移交等管制作為。

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