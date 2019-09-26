山坡地開發回饋金徵收 南投府會串連全國地方議會反對

2019-09-26 14:48

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣95%土地為山坡地，針對農委會徵收山坡地開發回饋金，南投縣府會同聲反對，南投縣長林明溱25日傍晚在全國地方議會議長、副議長聯誼會座談會，呼籲地方民意機關串連，要求農委會順應民意，修改不合理規定。

全國地方議會議長、副議長第3次聯誼會座談，25日下午在日月潭日月行館舉行，各縣市正、副議長齊聚南投開會，並針對地方問題，建議中央解決。

林明溱在會中表示，農委會徵收山坡地回饋金，非常不合理，農家蓋個農舍，回饋金就要30萬元，一般人家蓋個房子已經快沒錢了，那有餘力再繳數十元的回饋金，這是「夭壽」的規定。

林明溱指出，山坡地開發回饋金是拿去補助造林，但他認為，造林獎勵應由政府編預算執行才對，縣府希望減徵，但南投縣議會何議長很有魄力，主張不必課徵，縣議會並通過「南投縣山坡地開發利用回饋金自治條例」，送給中央核備，結果農委會「退回、不准」，呼籲地方議會一起聯手，阻擋農委會徵收不合理的回饋金。

南投縣議會議長何勝豐也表示，有關山坡地開發徵收回饋金問題，將列入年底全國地方議會議長、副議長第聯誼會座談提案，希望中央重視地方問題。

全國地方議會議長、副議長第三次聯誼會座談也通過議案，將建議內政部，將鄰里長納入「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，予人法制化或提高其為民服務作業

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